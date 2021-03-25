花敬群：囤房稅現在做不出來 倡議的人要負責任 12:412021/03/25 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時力立委陳椒華今日於立院內政委員會針對實施《囤房稅》提出質詢，內政部次長花敬群回應，現階段沒有做《囤房稅》的條件，配套措施也做不出來，需要更多的討論。（政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時力立委陳椒華 (吳家豪攝) 時力立委陳椒華今日於立院內政委員會針對實施《囤房稅》提出質詢，內政部次長花敬群回應，現階段沒有做《囤房稅》的條件，配套措施也做不出來，需要更多的討論，一直倡議《囤房稅》的人，自己要負責任。 陳椒華質疑，你過去不是也支持？花敬群回應有關《囤房稅》實施，「方向上可以討論。」實質內容也要先詳細討論，而不是說誰誰誰就能提出配套，一直倡議《囤房稅》的人，自己要去對外界負責。 國泰金投資長 程淑芬：現在投資要賺用功錢 打炒房政策 產業界：扼殺台灣經濟 (中時 ) #囤房稅 #花敬群 #倡議 #討論 #做不出來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前瞻建設執行一半仍未解水庫淤積 藍批蔡英文：別在用臉書治水 11:302021/03/25 政治 翁茂鍾首現身拿證據說明 絕非收買司法官的不肖商人 04:202021/03/25 社會 房地合一、囤房稅公聽會 崔媽媽：應有「閒置重稅、出租輕稅」的配套 11:582021/03/25 財經 蘇建榮：不是喊囤房稅 房價就會下跌 11:512021/03/25 財經 專家傳真－以區塊鏈技術 創新貿易便捷 04:102021/03/25 專題周報 翁茂鍾現身 澄清沒有收買司法官 04:102021/03/25 社會新聞 男友不婚卻想要小孩 網揭殘酷真相：一個單親一個單身 00:412021/03/25 生活 投資金爐公司預決算 中科院今允公開 10:582021/03/25 政治 有異性沒人性！對女友言聽計從的4大星座男 11:162021/03/25 運勢 陸弈靜看淡生死只在乎內衣褲要好看 04:102021/03/25 娛樂新聞 《國際政治》朝鮮疑射飛彈測拜登底線 日韓關注 10:342021/03/25 財經 政治熱門新聞 壯志未酬？李四川發文曝人生2大悲劇：後悔也來不及了 - 政治 Y女再爆猛料 陳斐娟聽到一句話當場發飆怒罵丁允恭 來賓全嚇傻 - 政治 鳳梨外銷新加坡爆「黑心」 網批：丟臉丟到國外 - 政治 蔡英文論文門重大進展？LSE秘藏檔案擬公開 校方回應了 - 政治 看完蔡總統民調 沈富雄：這招能一刀戳進民進黨要害 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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