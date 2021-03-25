時力立委陳椒華 (吳家豪攝)

時力立委陳椒華今日於立院內政委員會針對實施《囤房稅》提出質詢，內政部次長花敬群回應，現階段沒有做《囤房稅》的條件，配套措施也做不出來，需要更多的討論，一直倡議《囤房稅》的人，自己要負責任。

陳椒華質疑，你過去不是也支持？花敬群回應有關《囤房稅》實施，「方向上可以討論。」實質內容也要先詳細討論，而不是說誰誰誰就能提出配套，一直倡議《囤房稅》的人，自己要去對外界負責。

(中時 )