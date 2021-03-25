交通部政務次長王國材25日備詢立法院交通委員會鐵路法修法，多位立法委員關切騰龍遊覽車16日蘇花車禍的調查結果及究責。王國材表示交通部2個月內就會完成行政調查初步結果，運安調查也在進行中，部長林佳龍已經指示，有發現涉及行政疏失會盡速處理，究責無上限。

立委洪孟楷表示，遊覽車重大車禍一再上演，交通部召回718輛名盛實業打造的遊覽車做安全檢查，如果是生產車輛與送檢車輛不同，是否能合理判斷可以避免這次6死悲劇？部長說「究責無上限」，那麼行政疏失究責層級會到哪，是公路總局局長、次長還是部長？交通部應該盡速提出行政調查及懲處結果。

立委李昆澤表示，這次有乘客綁了安全帶卻連人帶椅被拋飛車外，公路總局定期檢測對象是燈光、煞車、輪胎等，未來是否應將座椅強度列為固定檢查項目？這次召回718輛遊覽車，但又不做破壞性測試，要如何檢查座位強度？

王國材表示，不只台灣遊覽車是用「底盤架裝車體」二階段打造，日本、西班牙、芬蘭也是如此；車輛架裝後是用樣車到車安中心、車測中心檢查，廠商會依樣車標準打造車輛，交通部再抽檢查核。王國材表示這部分後續會檢討，行政疏失方面，目前正在行政調查中，2個月內會先公布交通部調查初步結果。至於無法做破壞性的測試召回的718輛遊覽車，要如何檢查？王國材表示，會看座椅安裝有無按圖施工，包含用多大螺絲、如何鎖、鎖幾根等，希望清明連假前完成檢查。

(旺報 )