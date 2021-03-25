環保團體今公布2020臭氧年報，潮州不良天數163天、林園148天、屏東147天，並指，此三地慘冠全台的臭氧一王二后；屏東總統加屏東內閣，中央到地方的綠色執政蘇邁安連線，集氣集力也挽救不了屏東或整個高屏空品區。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃警訊，政經中心的北部已淪臭氧新熱區！臭氧全台殺人恐是現在進行式，臭氧崩壞之亂，已從 中南部大幅蔓延到人口密集雙北和最年輕桃園市。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民分析，以縣市排名來看，不論是依循WHO準則、台灣標準或美國標準，屏東縣臭氧8小時不良天數也都慘為超標最嚴重的全台之冠，按照WHO準則的不良天數更是近乎全年6成。

日前多個團體宣布4月4日兒童節在高雄舉辦反空污遊行，號召家長帶著孩子上街爭取呼吸權。葉光芃感慨，潮州或整個高屏空品區在一年當中可能超過（或約）2百天臭氧超標，還能夠住人？屏東內閣加屏東總統的中央執政，通通救不了屏東和整個高屏臭氧持續崩壞？

此外，葉光芃指出，北台臭氧緊急，根據臭氧每日最大8小時平均濃度的第四高值來看，2019到2020環署77個測站中有33處惡化，佔比高達43％，其中19處(58％)坐落在北部空品區，惡化幅度最大的前六站更都在雙北：新莊惡化幅度最大(19.6ppb)，土城居次(17.3ppb)，台北市的古亭名列第四高值惡化幅度第三大(13.8ppb) ，新店排名第四，惡化幅度為11.4ppb。

他說，台北中山、松山和萬華測站和新北永和及板橋等人口密集的雙北都會區，也在臭氧第四高值2020年惡化幅度最大的前20名內，桃園市的大園和龍潭以及新竹的湖口、竹東也通通在臭氧惡化行列。

家住新北市的媽媽王靖媛，很多像她有一兩歲小朋友的媽媽，以前常在下午天氣很好，約2時到5時這段時間帶小朋友出去溜滑梯、曬太陽，後來才慢慢意識到，這個時間點好像就是臭氧最嚴重的時候。

她說，若真如此，真的不太知道應該要怎麼養小孩，因為小孩子需要曬太陽，難道一定要一直待在家裡？現在國家都只是重視發展經濟，但要讓未來的孩子吃手機、吃半導體嗎？

楊澤民也諷刺，「台灣大概只關心蔡英文、蘇貞昌的身體健康而已」；他質疑，環保署去公布新增臭氧達標判定方式，12月底又公布各縣市新版空污防制區，導致一個觀測站有兩種判定標準，產生同時達標為臭氧二及防制區與不達標的臭氧三級防制區的「一區兩制」亂象，他呼籲環保署應修正標準，嚴格執行為兩個臭氧判定標準只要一項不達標，就要列管，不該製造臭氧雙標之亂。

他表示，環署現行兩項臭氧判定標準之一的每日最大小時值第八高值標準為 120ppb，2020年度僅全台最惡的潮州站超標(120.3ppb)，若計算2018-2020期間的三年平均值，則未超標(119.1ppb)，莫非是臭氧假達標，真殺人？

(中時 )