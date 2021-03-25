綜藝天后小S的大女兒Elly許曦文近日成為智慧型手機Galaxy A52 5G品牌大使，她與創作歌手Marz23、嘻哈廚娘歌手Zoe衛柔伊一起拍攝一系列網路宣傳影音。15歲的ELLY，自曝平常放學就愛躺床上用手機與同學連線打遊戲、滑Instagram，但談到手機拍照偏好，卻充分展現搞怪特質，直言手機裡「不喜歡留美的照片」，大部分都在拍朋友醜照，更自曝自拍時最喜歡用低角度往上仰拍，因為「這樣拍比較醜」。

Elly表示最喜歡紫色的手機款式，除因顏色好看，還有一個原因，就是「媽媽也最愛紫色」，母女感情相當好。值得一提的是，在宣傳影片中，Elly大秀精湛舞技，拍攝途中更是形象大解放，各種表情自拍游刃有餘，還秀出獨門絕活白眼醜照，絲毫無偶包。

Elly自拍醜照。（Galaxy A52 5G提供）

Marz23則經常以手機聽音樂、紀錄生活感想，手機對他而言就是最要好的朋友。在宣傳影片中Marz23帶著手機穿梭在大型貨櫃間，站在車上大秀琴技，帥氣破表。而Zoe平常一天會花6到8小時在手機上，也會運用手機剪片，進行直播分享，她透露自己手機內不僅存了不少怪照，更藏大量Pose幾乎一模一樣、分不出差異的照片，數量竟多達1萬張。

(中時 )