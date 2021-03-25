張育成終結前4戰8打數無安打低潮，今日面對響尾蛇的熱身賽中擔任第七棒，今年首度以一壘手身分先發，展現內野工具人優勢，此外2打數全敲安，還有二壘打表現，另有1次保送，3打席全上壘，手感回溫中。

張育成以頭號內野工具人之姿爭取開季名單，今年除了二壘、三壘、游擊手以外，今日又多了先發一壘的守備位置，今年首度守一壘，張育成換了位置「拐氣」成功，2局上半首打席選到保送上壘，並趁下一棒隊友佩雷斯 (Roberto Perez)二壘打跑回球隊第3分，此局印隊以3比1超前分數。

響尾蛇在3下則靠連續長打以及卡布瑞拉(Asdrubal Cabrera)2分彈再將領先要回來，不過印隊4上也開啟反攻，奈勒(Josh Naylor)敲出陽春炮追分，下一棒張育成瞄準失投到紅中的變化球敲出左外野邊線的二壘打，終結連8打數無安的低潮，這也是張育成春訓首支二壘打，但可惜此局沒能追加分數。

6局上半又從張育成安打開始攻勢，右外野方向安打是張育成此戰第2安，並靠隊友吉曼尼茲（Andres Gimenez）安打再回本壘得分，印隊緊咬分差，但最後仍以5比6些微之差落敗。

張育成此戰2打數2安打，另有1保送，上壘率百分百，打擊率也回升到2成50，加上鎮守一壘穩健，工具人身分又加分，印隊春訓只剩5場比賽，張育成若繼續穩定發揮，有機會進入開季名單。

印地安人隊張育成。（路透資料照）

(中時 )