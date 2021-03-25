外媒報導，知情人士透露美國證券監管機關已經開始對華爾街空殼公司的併購狂潮展開調查，也正在搜集有關承銷商如何管理相關風險的信息。

消息人士透露，美國證券交易委員會（SEC）近幾日來已致函華爾街銀行，徵詢其有關特殊目的收購公司（SPAC）的交易信息。

SPAC公司即是上市的空殼公司，其上市籌資的目的是為了收購未上市公司，讓收購標的得以借殼上市，從而避開傳統的股票首次公開發行（IPO）程序。

消息人士表示，SEC在信函中要求銀行自願提供相關信息，這表示此事尚未達到正式展開調查的層級。但也有消息人士表示，這封信是由SEC執法部門所寄出，意味著它們可能是正式調查的前導。

消息來源透露，SEC希望了解SPAC交易費用、交易量，以及銀行對這些交易進行內部監察所準備的防控措施。另有消息來源表示，SEC詢問了有關法遵、呈報與內部管控等問題。

SEC尚未回應媒體置評請求。

根據Refinitiv提供的數據，在超寬鬆資金環境的推波助瀾下，華爾街正迎來近年最大的淘金熱，今年才過了一季，全球SPAC交易已經暴增至1,700億美元，超越去年總額1,570億美元，並創下歷史新高。

SEC本月已警告投資人不要因為名人背書而投資空殼公司，並表示該監管機關正密切關注SPAC的訊息披露與其他「結構性」問題。

(時報資訊)