台北市長柯文哲25日受邀演講，他表示，去年從中央發放三倍券看到國家危機，整個國家數位基礎建設竟那麼差，有高達92％民眾是領取紙本三倍券，柯認為要改變社會，要先從學校著手推無現金交易、智慧校園，台北改變了，台灣會被迫改變。

柯文哲今早參加SDGs起身行動讓世界暫停倒數，以「城市與我們的未來」為主題發表演說。他提及，北市沒辦法用網路的人約有10％，而這10％的人幾乎沒辦法翻身，一個國中生沒有電腦、網路、手機，這個學生在知識競爭上絕對是弱勢。

柯文哲指出，1994年WWW出現後，不能使用網路的人幾乎在社會失去競爭力，未來30年不可能再出現像前總統陳水扁一樣是三級貧戶當上總統，所以對年輕人來說，網路是人權，教育本來是窮人最後翻身機會，很不幸的，不能使用網路的人是被犧牲掉。

他表示，去年發三倍券看到國家危機，領紙張的有92％，使用網路的包括信用卡、悠遊卡或電子支付只有8％，這表示台灣數位基礎建設怎麼那麼差，不是號稱ICT大國、強國嗎？還有護國神山，竟然整個國家數位基礎建設那麼差。

不過，柯文哲說，北市鎖定長者和高中生提供更多三倍券優惠，結果有40％長者選擇老人卡綁三倍券，老人變成台北市數位改革先鋒，在全世界也是奇蹟，高中生卻只有25％，讓他有點不高興。

柯文哲分析，後來去看學校排行榜，就如同想像一樣，社經地位還是會影響E化程度，北一女是E化最高的學校、「革命訊號樣版」，北一女自此開始推動無現金交易，第一個提出需求是校園點餐系統，智慧校園概念原本是為了網路人權，後來當做改變台北社會的先鋒，等到北一女計畫成功後，下半年推到所有學校，透過學校E化讓北市E化。

他說，去年三倍券發放發現國家危機，很生氣找教育局長K一頓，後來開學所有學生有55％用電子支付繳學費，發現小學比國中多、國中比高中多，當然不可能小學生比國中生、高中生聰明，小學有67％因為父母比較年輕，所以改變一個社會，先改變學校推無現金交易。

柯認為，2年內台北市無現金交易一定上升，因為國小、國中和高中人數加起來22萬人，無現金交易要怎麼突破，答案是從學校著手，台北改變了，台灣會被迫改變。

(中時 )