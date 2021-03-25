苗栗縣長徐耀昌25日視察通霄溪伏流水工程，水利處指出，取用伏流水設施預計4月底完工，配合緊急用水，每日約可提供1000噸非民生用水。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌25日視察通霄溪伏流水工程，水利處指出，取用伏流水設施預計4月底完工，配合緊急用水，每日約可提供1000噸非民生用水。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌25日視察通霄溪伏流水工程，整體工程進度達45％，預計6月完工，2座農塘總蓄水量約9.4萬噸。（巫靜婷攝）

苗栗縣水情嚴峻，縣府積極整備抗旱，縣長徐耀昌25日一早前往通霄鎮梅南里，視察正在進行的通霄溪伏流水工程，水利處指出，取用伏流水設施預計4月底完工，通過水質檢驗後，預估每日約可提供1000噸非民生用水，也能取用伏流水進行蓄留供緊急使用，其餘工程項目則預計6月完工。

因應水情吃緊，苗栗縣政府已盤點36口抗旱水井，並協助自來水公司取用後龍溪伏流水，每日可提供約0.6萬噸民生用水，正在施作的通霄溪伏流水工程也加緊趕工，水利處指出，目前整體工程進度約45％，其中取水設施預計可在4月底先完成施作，配合緊急用水，每日約可提供1000噸非民生用水。

水利處指出，通霄溪伏流水工程，是為了改善通霄地區灌溉用水不穩定的問題，因此於通霄溪支流南勢溪中上游設置伏流水設施，工程施作2座下挖式蓄水農塘，總蓄水量可達9.4萬噸，透過截流、蓄水，供應周邊區域農田灌溉使用，常態供取水量估算，受益面積約達31公頃，整體工程預計6月完工。

苗栗縣長徐耀昌指出，縣府配合經濟部水利署完成設置砂濾級淨水設備及RO淨水設備，目前在後龍大山里設置砂濾級淨水設備，每日可提供民生用水1500噸，另竹南頭份水資源回收中心設置RO淨水設備，產水每日1500噸，可供工業冷卻水及生活次級用水使用。

徐耀昌表示，苗栗水資中心將增設1組RO淨水設備，預估5月中旬完成，水利署也規畫於苗栗市經國路旁鑿設10處抗旱水井，每日約可提供1萬噸用水，後續搭配Qwater淨水設備供民眾使用，苗栗田寮圳水質淨化中心及縣內的水資源回收中心，每日則分別可提供1500噸、2800噸的次級用水。

水利處表示，縣府將參考後龍溪伏流水執行成果，研提大安溪士林至白布帆段的伏流水取用計畫，期盼能改善卓蘭、三義的用水情形。因應竹南頭份地區將於4月6日起進入紅燈警示，分區供水、供5停2，希望工業用戶能多利用苗栗縣提供的工業用水，減少自來水用量，另外，縣府預計在3月26日上午於竹南頭份水資源回收中心辦理旱災災害整備演練，呼籲民眾配合節水。

(中時 )