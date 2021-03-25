蔡英文總統25日抵苗栗出席力晶積成電子銅科新廠動土典禮，感謝力積電願意在台灣投入資源進行投資研發，不僅促進台灣半導體產業發展，更創造就業機會帶動地方發產。此外她也針對近期水情嚴峻表示，政府會積極透過各種方式節水、調度水源，努力維持穩定供水。

力晶積成電子銅科新廠25日動土開工，蔡英文與力積電董事長黃崇仁、經濟部長王美花、苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦等人持鏟動土。

蔡英文指出，投資台灣是政府重要政策，投資台商回台，本土廠商加碼投資都是展現大家對台灣經濟的信心，其中力積電願意持續在台投資，是台灣半導體產業鄉大重要的貢獻，未來銅鑼場完工後，不但為力積電帶來更彈性更充足產能，還能增在地整體發展，政府也會全力支持產業發展，未來規畫的6大核心戰略產業，會繼續利用半導體與資工訊產業優勢，把台灣打造成為高階製造中心。

最近因極端氣候，台灣面臨56年來最嚴峻的水情，台中苗栗水情燈號將於4月6日提升為紅燈。蔡英文強調，政府會積極透過各種方式進行節水跟調度，採取多元方法增加水源，包括取用抗旱水井、爭取伏流水供應等措施，努力維持穩定供水。

(中時 )