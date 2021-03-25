綠色金融全球需求大增，傳統商業銀行用途廣泛的貿易保證函（Guarantee）交易，如今也納入綠色元素，將貿易融資機制用以支持永續性質相關的貿易活動，匯豐銀行指出，在貿易融資的過程中把握綠色成長契機是必要的，其中關鍵是必須符合綠色貸款原則（Green Loan Principles）。

匯豐(台灣)商業銀行今（25）日就宣布，核准兩筆綠色保證函交易，用以協助本土供應商參與離岸風電場的開發，包括台灣水下基礎供應商世紀鋼鐵結構(與旗下世紀離岸風電) ，以及台灣海事工程業者宏華營造(與子公司東方風能)參與台灣離岸風電場的開發。

匯豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程強調，這兩筆針對離岸風電產業上下游本土供應廠商的貿易融資方案，是透過具體行動支持台灣綠色產業鏈發展，並將協助台灣離岸風電場達到國際規格的運作品質和最大化的營運效能。

蕭仲程說，台灣廠商的綠色保證函交易多集中在再生能源領域，因為再生能源是改善氣候變化的驅動因素之一。隨著節能減碳、開發再生能源已成?全球不可逆轉的趨勢，匯豐台灣除了大力支持再生能源的發展，也積極參與綠色金融產品的創新，不僅自身推動綠色金融市場的發展，還與不同產業的客戶緊密合作，共同完善綠色金融生態圈。

除了台灣本地市場的綠色金融需求，匯豐台灣亦於近日簽發另一筆針對再生能源項目的擔保信用狀（Standby Letter of Credit），協助本土龍頭電機產品製造商出口風電機零組件至美國，用於開發位在德州地區的風電場，促成綠能產業成為台美合作供應鏈政策下的重要案例。

匯豐台灣表示，預計於今年第四季度開始運轉的德州風電場將建設47座風電機，具備生產約100兆瓦(MW)風能的潛力，為期15年的運作期間將為約2萬6千戶當地家庭供應電力，並可創造超過300個的工作機會。此外，該風電場也將透過土地租賃、稅收等其他方式使當地社區直接受益，深化台美經濟合作關係。

(工商 )