台股中有連動美國NYSE FANG+尖牙指數的統一FANG+（00757）ETF，統一FANG+經理人袁永騰表示經理人袁永騰表示表示，NYSE FANG+尖牙指數涵蓋的新創科技範圍與方舟投資趨勢一致，差異在尖牙指數成份股市值夠大，且皆是處於成長期公司，整體資產組合的波動度與一般科技產業波動水準差不多。

袁永騰進一步表示，方舟ETF有不少中小型股，且除了成長期公司還持有萌芽期新創公司，享有爆發力同時也伴隨更高的波動度。舉例說明的用意是提醒投資人，在考慮新創科技主題商品時，除了報酬率表現，也要了解其特性與自己的風險承受度。

新創科技近年領導市場發展主流，因此，指數編製公司ICE Data Indices旗下知名的創新科技主題指數-尖牙指數（NYSE FANG+ Index），3月更新指數編製原則，刪除須與FANG相關的規定，成份股篩選範圍原本只列示大分類產業（非必須消費、媒體與通訊及科技），進一步列示營收來源項目，經調整後，更明確定義指數特性為「高成長新創科技」，也讓投資人更了解其內涵。

根據ICE發布的NYSE FANG+指數編製原則2.2版，最新的指數選股原則如下：依ICE產業分類、屬於科技/網路/媒體/非必須消費類股，有相當顯著營收來自於搜尋、社群網路、自動駕駛、智慧手機、行動支付、電子商務、線上遊戲、串流媒體、網路娛樂、加密貨幣與區塊鏈、大數據、人工智慧、機器學習、數位行銷、雲端服務及其他高成長新創科技。

成份股至少十檔以上，目前為十檔，權重平均分配，每一季底重新檢視成份股與調整權重均等的規定不變，市值及流動性的篩選基本門檻也維持原規定，包括：市值至少須50億美元以上，過去6個月日均成交值5,000萬美元以上。

目前NYSE FANG+指數十檔成份股平均市值約在7,800億美元，屬於大型股與巨型股等級，其中，蘋果、亞馬遜、谷歌是市值上兆美元的全球上市企業領頭羊，若加上臉書、阿里巴巴、特斯拉、輝達，共有7檔成份股名列美股市值前20大企業。

(工商 )