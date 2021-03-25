福原愛和江宏傑婚變風波仍未平息，日前福原愛媽媽福原千代突返回日本舉動，又引發兩人婚姻狀況的揣測，不過現日媒報導，福原千代是因為得知女兒爆出不倫新聞，自認沒立場再待在女婿家，才會選擇自己坐輪椅孤單返日。

據《女性SEVEN》報導，福原千代在得知女兒爆出不倫戀和遭夫家精神霸凌後，驚訝得難以置信，因此在日本友人詢問她關於女兒的傳聞後，她是真的不知情，所有訊息都是最後才知道，只能以「不知道」回應。

另外，更讓福原千代不好意思的是，這段時間她都受到江家人的照顧，因此她自認沒立場再待在女婿家，才決定回到日本。有日本桌球關係者透露，福原愛從小就受到愛媽嚴格的桌球訓練，所以不懂得怎麼和媽媽撒嬌，長大後自然也不會。

因此這次和江宏傑婚姻出現狀況，福原愛沒和媽媽說，應是不想讓她擔心，所以媽媽才會最後才知道新聞。其實，當初福原愛媽媽返回日本時，在江宏傑全家人的護送下，到松山機場搭機返日。

福原愛也發出日文聲明，親自解釋在經過兩家人的溝通，加上媽媽年事已高需要照顧，因此決定讓媽媽先行返日。至於2個小孩為何不和阿嬤一起回日本？福原愛則坦言最重要的孩子一事，目前仍無法跟大家透露，盼外界包涵。不過福原愛沒有親自去接機行動不便的愛媽，也讓日本網友頗不諒解，批評聲浪不斷。

(中時新聞網)