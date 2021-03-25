調研機構IDC最新報告顯示，大陸智慧家居市場在2020年底有回暖現象，第四季陸智慧家居設備無論出貨量還是銷售額均呈現上漲，不過全年來看因疫情與供應影響出貨量仍是下滑。

IDC在25日公布「中國智能家居設備市場季度跟蹤報告，2020年第四季度」報告，當中顯示，2020年第四季大陸智慧家居設備市場出貨量為6,087萬台，年增長6.0％，銷售額為130億美元，年增長4.4％。

IDC指出，智慧照明和智慧溫控市場延續快速增長態勢，科技廠商產品和平台在這兩類市場享有優勢，但傳統廠商的智能轉型正逐步成為市場增長的重要動力，在第四季家庭安全監控市場設備表現亮眼，出貨量年增25％，銷售額年增43％。

不過以全年計，IDC稱，2020年大陸智慧家居設備出貨量年減1.9％至2億台，主要是疫情與上游供應短缺的影響。預計2021年大陸智慧家居市場能走出陰霾，全年出貨量可逼近2.6億台，年增26.7％。

(工商 )