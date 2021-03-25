文／張士哲

2021電動機車補助復甦啦！因為去年電動機車補助縮水，讓民眾對各縣市電動機車補助的動向格外關注，特別是六都，直轄市之間對決，就是要一拚「電動機車友善城市」的稱號，這場電動機車補助戰也因此顯得格外精彩，究竟六都哪個城市的電動機車補助是最受關注的呢？

《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2020/09/23～2021/03/21）

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查六都在電動機車補助上的聲量，可以發現今年讓新購電動機車補助捲土重來的台北市是最受到關注的城市，緊跟著是過去一直被譽為「對電動機車最友善城市」的桃園市，今年在電動機車補助的討論上仍有不錯的表現，接著依序是台中市、新北市、台南市與高雄市。

☞ 汰購補助金額三倍跳－台北市（聲量：1372筆）

在2021電動機車補助戰贏得最多關注的台北市，今年以「天龍國不能輸」的氣場，就是要跟桃園市一決高下，不僅讓新購電動機車補助回歸，更是把補助金額拉升到新購電動機車4000元、汰購電動機車「漲三倍」來到9000元，補助金額與桃園市、新北市並列第一，更是一口氣宣布補助持續三年，來勢洶洶的氣場不僅贏得關注，從網路討論中，更看出台北市民對電動機車從原本的興趣缺缺，到現在的躍躍欲試。

不少網友在進行補助試算討論到Gogoro的旗下最新車款「Gogoro VIVA MIX」，這台白牌入門車款因為相當平價，搭上北市的補助額更是划算，若以Gogoro VIVA MIX基本款的59980元來進行試算，扣下最高補助19000元，只需要40980元，4萬初頭的價格就可以把車牽回家，還有網友將之比喻為「根本就是Gogoro的Tesla Model 3」。☞ 電車、油車補助差距加大－桃園市（聲量：1241筆）

過去被稱為是「對電動機車最友善城市」的桃園市，今年再度搬出新購電動機車4000元、汰購電動機車9000元的補助金額，保住稱號。電動機車總數最高的桃園市，今年的補助金額也拉大了電動機車與傳統油車的補助差距，電動機車汰舊換新最高可以有19000元的補助，傳統油車（七期）則是最高有6000元的補助，兩者差距高達13000元。

關於桃園市電動機車補助的討論，由於電動機車數量居全台之冠，所以一直是電動機車的發展重鎮，網友也認為，北市與桃園的「較勁感」，有助於兩地發展環保能源的良性競爭，也很樂見電動機車補助，因此可以有更多的成長空間。☞ 油車補助掰掰－台中市（聲量：497筆）

台中市今年則是取消油車補助，電動機車補助方面，也拿出新購電動機車3000元、汰購電動機車7000元的補助額，換購電動機車最高可以補助到17000元，可見台中市想加速淘汰烏賊車的決心及動力。

由於台中「空氣品質」的議題屢次被搬上檯面，因此網友也頗樂見台中加速汰舊油車的作法，同時也希望可以早日達到低碳城市的理念。

電動機車增長數六都第一－新北市（聲量：429筆）

新北市在2020年的電動機車增長數為六都第一，成長率達38％，新增了6萬多輛的電動機車，新北市也趁勝追擊想要加速民眾的汰舊換購，因此將補助金額調整到與台北市、桃園市同樣的基準，一般民眾最高補助達19000元，補助更要維持兩年的時間。

有網友提到，共享機車在新北市的比佔越來越高，因此讓不少人體驗到電動機車，認為補助金額與台北、桃園相同基準，勢必會增加不少購買力。

新購金額六都之冠－台南市（聲量：330筆）

台南市去年淘汰1至4期老舊燃油機車，淘汰率為六都第一，這次台南也拿出誠意，新購電動機車補助金額是六都中最高的城市，新購電動機車的補助達到6000元，汰購電動機車則是補助8000元，換購電動機車最高可以補助到18000元。

有網友提到若純新購電動車，戶籍又位在台南，那麼所獲得的補助會是最高的，因此讓他相當心動！☞ 恢復新購補助－高雄市（聲量：315筆）

高雄市為了改善空汙，今年預告將恢復新購電動機車補助，也將針對1至4期燃油機車提供汰舊補助，待到正式確定就可以公告。

同時高雄市也將回溯購車日期到今年的1月1日，也就是說雖然高雄市晚點才公布，但補助仍舊不受到影響，備受網友期待。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年09月23日至2021年03月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2021六都電動機車補助』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

【延伸閱讀】

民眾熱議3大補助！2021電動機車補助回歸 北市搶先公布汰購1萬9千元大紅包

油槍掰掰！就是要買電動機車 10大網友熱議購車考量你跟上了嗎

500萬汰購族群注意了！油電大戰開打 七期補助真的比較划算嗎？

(中時新聞網)