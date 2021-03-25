前總統府發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與女記者（Y女）在辦公室發生關係，24日判決出爐，丁遭撤職並停止任用2年；而Y女也在昨晚首度露面，上節目淚控丁允恭，而過去經常替丁允恭發聲的妻子，深夜隨即在臉書發長文反擊Y女。不過此舉也讓宅神朱學恒納悶表示，「他們家是有老婆發言人這個職務喔？」

Y女24日在政論節目《這！不是新聞》中聲淚俱下，指控丁允恭過去恐怖情人的行徑，也澄清絕對沒有跟丁允恭拿50萬元。

對於Y女控訴，丁妻昨日深夜透過臉書一一反擊，並附上34萬元的大筆匯款紀錄，表示包含其他ATM匯款、當面提款，總計將近50萬元。至於墮胎，她表示，丁僅知道Y女第一次懷孕墮胎，且是兩人討論過後的決定，對Y女所稱被騙去醫院、銬在手術台上，她反問，究竟是哪家醫院可以做出這種違法行為，「還是她是活在還有密醫時代的50年前？」

宅神朱學恒。（本報資料照）

對此，朱學恒今（25）日在臉書表示，覺得這種事情當事人出來解釋就好，但丁允恭當過行政院、總統府發言人，連親身經歷的事物都不能自己面對是怎樣，「他們家是有老婆發言人這個職務喔」。

身為當事者的丁允恭，昨在判決結果出爐後透過臉書簡單表示，坦然接受裁處，也感謝懲戒法院能依據事實，認定他並無性騷擾情事，也望各界明察，不要再以性騷擾相關詞語指涉此一事件。

(中時新聞網)