網傳蘋果（Apple）有機會在4月發表新一代iPad Pro。而到底新一代iPad Pro會有哪些改動與升級呢？周邊廠商 ESR 官網提前上架了新一代 iPad Pro專屬保護殼，並且對外媒揭露了一些外型上的細節！

《MacRumors》報導指出，周邊廠商 ESR 在官網上分享了新一代 iPad Pro適用的保護殼。從保護殼來看，新一代iPad Pro外型上並沒有明顯的改變。而ESR向《MacRumors》指出，新品的喇叭孔有明顯減少，11吋的款式喇叭孔從13個減少到8-9個、12.9吋螢幕的款式則從17個開孔降低到11-12個左右。這一項發現跟先前日本部落格《Mac Otakara》的爆料內容很接近（指喇叭開孔會降低約1/3的數量）。

據了解，新一代iPad Pro預計會維持跟先前一樣的設計，保留四個喇叭來呈現立體聲，兩個位於上側，兩個則位於下方。除此之外，應會搭載性能與規格跟M1晶片相近的A14X晶片，預計也將支援5G，讓新一代iPad Pro成為iPad產品線中首款支援5G的產品。

此外，先前《Mac Otakara》的爆料曾指出新一代iPad Pro的12.9吋款款式預計厚度增加0.5mm，而11吋款式的厚度則維持不變。這樣的不同暗示了先前財經外媒預測僅有12.9吋新款iPad Pro會採用Mini-LED螢幕的說法。此外，財經外媒進一步預測iPad Pro會升級支援Thunderbolt，讓連接埠性能更上一層樓，也是從未在iPad產品線中加入的新特色。

關於包含iPad Pro在內的蘋果新品到底會在何時發表，各界都在推測。而先前預測蘋果會在 3/24 辦發表會的爆料達人 Jon Prosser (@jon_prosser)也履行了預測錯誤要把眉毛剃掉的宣言，在Twitter上引起一番話題。根據財經記者Mark Gurman (@markgurman)以及Prosser最新說法，他們都預測(推文1)(推文2)蘋果會在4月份發表新品，但會否有（線上）發表會，目前還說不個準。

(科技)