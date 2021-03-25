35歲的王小姐，去年在洗澡時無意間發現右胸有一個約1個食指指頭大小的腫塊，但當時認為應該只是長了顆痘痘，便沒放在心上。沒想到過了2個多月，胸前痘痘竟毫無消退現象，讓她心裡開始有些擔心。與友人聊天，聊起乳房上這顆痘痘遲遲不退，朋友建議她應儘速就醫檢查，王小姐心想自己還年輕，應該沒那麼嚴重。再過一個月後，腫塊仍未消退，才趕緊到醫院健檢，發現罹患乳癌。

●女性頭號殺手 每12名就有一人罹乳癌

根據107年癌登資料顯示，新診斷乳癌個案為14,217人，簡單來說每37分鐘有1名婦女罹患乳癌，是婦女癌症發生率第一位，而每12名女性就有1人可能罹患乳癌。乳癌的危險因子包含：初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未哺乳、乳癌家族史、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等；後天危險因子則包含：抽菸、飲酒、高糖高油飲食、環境荷爾蒙的暴露、肥胖及缺乏運動等。

●國人乳癌年輕化 年輕女性也該提高警覺

北投健康管理醫院影像醫學部放射科主任沈彥君表示，歐美國家大多為停經後罹患乳癌，而國人罹患乳癌的平均年齡相較於歐美國家提早了約十年。且台灣乳癌患者有「年輕化」趨勢，國人小於40歲以下乳癌患者16.6%，美國8%，小於35歲年輕型乳癌病例，台灣9%，是美國4.5倍。

年輕女性的乳癌發生已不再是特例，由於40歲以下的年輕女性乳房較為緻密、易呈現結節狀，加上受生理週期荷爾蒙變化的影響，若靠自我檢查及臨床乳房檢查不易。沈彥君主任醫師建議乳房健康檢查工具除了傳統X光乳房攝影外，年輕女性更適合採用乳房超音波檢查。若發現有異常病灶需進一步確認、有乳癌家族史、或曾接受乳房手術等，可再搭配乳房磁振造影（MRI）檢查提高診斷率。

沈彥君主任醫師提醒國人因愈來愈晚婚，生育較晚，也可能無形提高乳癌的罹患風險。呼籲所有女性朋友應主動定期安排乳房檢查，由專業醫療團隊把關、盡早揪出可疑病灶，有效提早發現及降低乳癌死亡率，為家人與自己守護健康。

(中時新聞網)