二林鎮婦女會理事長謝彥慧（右）表示，響應彰化縣長王惠美力挺高麗菜農，二林婦女會結合地方力量，向在地農民購買50箱的高麗菜，除了幫助農民之外，也幫助華山基金會的獨居長輩。(吳建輝攝)

二林地方媽媽齊聚一堂，動手製作美味的高麗菜水餃，從製作餡料開始，新鮮脆甜的高麗菜與肉泥攪拌，製作成美味的高麗菜水較內陷。(吳建輝攝)

當地環保科技公司也以1000塊競標高麗菜，更而外捐贈1萬元給華山基金會。(吳建輝攝)

彰化縣種植高麗菜高達850公頃，現在正值盛產期，市場只要銅板價就能買到，更不用說產地價，讓彰化從高麗菜產區變成高麗菜慘區，彰化縣二林鎮婦女會響應彰化縣政府搶救高麗菜活動，25日號召婦女朋友在二林圖書館包高麗菜水餃，更發起義賣活動，有愛心廠商認購萬元，而所有義賣金額，全數捐給華山基金會，幫助更多人。

25日一早二林鎮圖書館前熱鬧非凡，二林地方媽媽齊聚一堂，動手製作美味的高麗菜水餃，從製作餡料開始，新鮮脆甜的高麗菜與肉泥攪拌，製作成美味的高麗菜水較內陷，大家同心協力將內線使勁的往水餃皮裡面塞，不僅塞進滿滿內陷，更塞進買滿滿的愛心。

二林鎮婦女會理事長謝彥慧表示，響應彰化縣長王惠美力挺高麗菜農，二林婦女會結合地方力量，向在地農民購買50箱的高麗菜，除了幫助農民之外，也幫助華山基金會的獨居長輩，除製作高麗菜水餃之外，也分送將近40箱的當季高麗菜，贈送給二林的孤老長輩。

謝彥慧說，高麗菜價格從年後低迷到現在，購買一箱高麗菜僅百來元，換算一顆價格都不到15元，更不用說批發價格，農民苦不堪言，縣府積極搶救農民，民間也自主發起力量，也希望相關單位能多多重視農民，一起解決產量過剩價格低迷問題。

(中時 )