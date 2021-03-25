能幹精明的女強人總能在職場叱吒風雲，甚至連回到家都一手包辦家務，搜狐網命理專欄就點名，屬牛、馬以及虎是3大最苦命的生肖女，不僅一生勞碌命，更是有福不會享。

▍1.生肖牛

屬牛的女人天生勞碌命，她們即使有了福氣以後，也不懂得如何去享受。年輕的時候拚命工作，希望給家人幸福的生活，結婚以後，則為了子女的未來操心不已，因此外貌很早就變老，即使到了該享福的時候，她們也不願意放鬆，往往會擔憂未來的事，所以難以無憂無慮。

▍2.生肖馬

屬馬人天性激動超有個性，就像一匹桀驁不馴的野馬，一輩子大部分的時間都在奔走，特別是成年後，在事業上費盡精力及腦力，男人容易為工作和晉升的壓力操心，女人則注定圍繞著家庭轉圈，勞碌操心完全沒有空閒下來的時候。

屬馬人雖然忙碌，但是她們的存款卻十分可觀，很擅長理財，不僅賺得多也存得多，對待錢財永遠是粗中有細。她們忙忙碌碌終得富貴的生活，想買什麼從不需要猶豫。

▍3.生肖虎

屬虎的女人性格強勢，天生就有很強的掌控欲，在家庭生活中，她們不會把大權交給老公，堅持凡事親力親為，做事雷厲風行，憑藉她們這樣的性格，為家庭賺大錢是很容易的，娶了她們的男人會越來越富。

但習慣當「管家婆」的屬虎女卻很少讓自己放鬆下來，彷彿連老公也是她們的孩子，需要跟兒女一起管好，所以有操不完的心，就算家財萬貫也一樣忙碌。

(中時新聞網)