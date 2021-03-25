110年1-2月期統一發票中獎號碼。

1-2月統一發票中獎號碼今(25)日開出，特別獎號為80325690，對中可獲獎金1000萬元。中獎者4月6日起可至4大超商、全聯、美廉社及其他指定金融機構領獎，期限至7月5日止。

特獎獎號為：95201943，8位數號碼全部相同者，可獲獎金200萬元。頭獎號碼組分別為64613291、00581856、63105417，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。增開六獎1組，末3碼為295，可得獎金200元。

去年11-12月千萬元特別獎還有8張未兌領，200萬元特獎也有5張尚未兌領。財政部提醒民眾留意手中發票，兌獎期限至今年5月5日止，若使用載具儲存雲端發票，且在領獎前未列印出電子發票證明聯者，也可透過財政部統一發票兌獎APP兌獎。

財政部自2021年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎及特獎各1組，頭獎至六獎3組，另增開六獎1組，雲端發票專屬100萬元獎由原15組倍增為30組，2000元獎也增加1000組，從1萬5000組增加為1萬6000組，500元獎維持60萬組。

(中時新聞網)