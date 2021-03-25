即使內資積極加碼，全力對抗外資，但上檔賣壓揮之不去，台股今（25）日因10日均線開始向下滑，5日及20日（月線）均線也早已向下壓，形成三個短期均線約在16,100點附近的上檔沈重壓力，台股指數早盤一度衝高漲百點後隨即面臨壓力拉回至萬六附近。
投資專家普遍認為，台股仍由多頭掌旗，近日成交量能多維持3,200～3,400億元附近，顯示內資力挺台股，除了八大官股券商逢低加碼，投信也積極展開季底作帳行情，業內主力大戶及散戶等，都大舉敲進台積電等台股重量級權值股，台股多頭人氣不墜。
由於美股24日同步大跌，外資今日持續偏空操作機率高，再從技術面來看，加權指數面臨短線修正壓力，目前5日均線為16,104點，10日均線為16,184點，20日均線為16,096點，多在16,100點上下約百點之內，台股今天最高攻上16,146點後，隨即壓回、跌破所有短線指標。
(工商 )
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