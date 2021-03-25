螢光幕前的明星們總是希望青春無限，有些女明星駐顏有術，像是在韓國有「超級童顏」之稱的張娜拉、崔江熙，兩人像是吃了防腐劑的美貌完全看不出來已經40多歲了，在日本被稱為「童顏女神」的安達祐實扮起高中生也毫無違和感，近年她們配上小近10歲男星拍戲，依舊CP感十足。

張娜拉從2001年的《開朗少女成功記》、《Go Back夫婦》、《再一次Happy Ending》、《皇后的品格》，以及即將播出的驅魔喜劇《大發不動產》，除了氣質上更加成熟優雅之外，外表看起來簡直凍齡。歲月絲毫沒有在她身上留下痕跡，尤其這次和CNBLUE最帥主唱鄭容和搭戲，完全看不出相差9歲。

崔江熙外貌看起來完全不像44歲。（圖／龍華電視提供）

而崔江熙在《特務不受控》裡飾演身手矯健的王牌特務白燦美，她在劇中的許多動作戲都是親身上陣，精彩的打戲讓第一集開播收視率飆高到12.3%，榮登同時段收視冠軍，也因此拿下2020年SBS女子最佳角色獎。1977年出生的她，與1983年出生的李相燁相差6歲，但在劇中角色設定上，崔江熙飾演的白燦美比較急躁，而李相燁飾演的尹錫鎬溫柔穩重，反而讓崔江熙有點妹妹感，完全感受不到她已經44歲。

安達佑實也是著名的童顏女星。（圖／龍華電視提供）

日本也有位著名的童顏女星，就是以《無家可歸的小孩》出名的安達祐實。年近40歲的她，之前在綜藝節目上穿上日本幼稚園的制服，竟然幾乎沒有違和感，說她是長得比較高的小學生，都相當能說服人。而她在《唯有在想死的夜晚》中飾演賀來賢人的第一個對象，在這深沉的劇中，她的年齡看起來甚至不比小她16歲的山本舞香大上多少。

《大發不動產》將於2021年4月15日起，於中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架；5月2日起，每周六日晚間八點半在龍華偶像台MOD353。《特務不受控》將在龍華偶像台MOD353於本月27日起週末晚上8點半播出。《唯有在想死的夜晚》在龍華偶像台MOD353於4月2日起週五晚上9點半播出，皆為全台首播。

(中時新聞網)