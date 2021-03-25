行政院會今通過首波組改草案，增設數位發展部及國防部設立後備動員署，而科技部更名為「國家科學及技術委員會」，今通過後送請立法院審議，盼立法院本會期優先完成三讀修法。行政院政務委員郭耀煌表示，一旦立法院通過修法後，會立即成立籌備處，數位發展部預計最快明年第一季正式掛牌。

人事總處指出，本次組織調整，是為落實蔡總統揭示邁向國家數位轉型、強化國家科技發展整體規劃及提升後備戰力，增設社會期待的數位發展部，並配套將科技部改為具跨部會協調功能的國家科學及技術委員會，及另設置國防部防衛後備動員署以應國家之需。

人事總處說明，數位發展部扮演國家數位發展領航者角色，將原分屬相關機關的資訊、資安、網路、通信和傳播等產業輔導及發展業務，移至新設該部主管，並規劃新增的重要數位基礎業務。其下設置資通安全署統籌政府整體資安治理架構，將資安資源與管理向上集中，另外設置行政法人國家資通安全研究院，擔負國家資安技術智庫幕僚。

科技部改為國家科學及技術委員會，以強化跨部會科技發展事務整合功能，提升科技施政效能，未來主委將由政務委員兼任。至於成立國防部防衛後備動員署，目的在於提升後備戰力，統籌運用全民總力支援軍事作戰及災害防救任務。

在中央行政機關組織基準法的修法方面，將修正委員會數目上限，從8個改為9個，並調增三級機關常務副首長人數，從副首長1人或2人，改為至多3人，以因應部分三級機關的全國業務。

對於數位發展部何時能正式掛牌，郭耀煌說，立法院通過三讀修法後，行政院會立刻成立籌備處，預計半年至一年內正式成立，相關籌備工作都在準備，實際預算、人力編制等規模，仍須視立法院審議情況而定。

(中時 )