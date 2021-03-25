不只台灣泡麵，連韓國、日本、東南亞泡麵也引進台灣、種類多樣，消費者選擇變多，一名男子日前表示，清明連假打算耍廢3天在家吃泡麵，到底哪個泡麵可以連吃3天不會膩，對此，網友狂推日清、來一客海鮮、維力炸醬麵3款泡麵每次都吃不膩，最常回購。

這名網友昨天在PTT發文，過幾天就是清明4天連假，除了有一天要掃墓，其他時間都打算待在家耍廢、吃3天泡麵，然而之前買過明星拌麵，還要開火方便性實在不如泡麵，也沒辦法常吃，「問各位廢宅心目中的泡麵霸主是誰，肉燥麵？牛肉麵？炸醬麵？」。

文一PO出後，網友紛紛留言：「印尼泡麵」、「隨緣，沒有之一」、「肉燥麵吧，味道重的多吃幾次就會感到破綻了」，其中，日清泡麵、來一客海鮮、維力炸醬麵這3款最多人推，「只有日清杯麵才能上得了檯面」、「日清啦！哪次不日清」、「還真的是日清吃不膩」、「絕對是來一客鮮蝦魚板」、「用泡的來一客海鮮，用煮的統一麵系列」、「維力炸醬麵，沒有之一」、「維力炸醬麵」，除了維力炸醬麵外，似乎口味清淡的比較不會膩，最得網友喜愛。

同時，有老饕大嘆台灣泡麵已死，認為20年前PTT就在推薦維力炸醬麵，20年後還是維力，一點都沒長進；也有人指出台灣泡麵基本上不存在吃不膩這種事，因為調味料裡面都有加「油包」，「沒油包的大概比較不會吃到膩」。

(中時新聞網)