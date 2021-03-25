行動支付日漸深入民眾生活，隨著繳稅的季節來到，各地方縣市政府也陸續開放多元支付，成為民眾便利繳稅的方式之一。為鼓勵民眾多加使用LINE Pay Money繳稅，一卡通公司即日起祭出早鳥優惠，3月底前繳納使用牌照稅最高可拿10%回饋。

繳稅季節到來，首先登場的就是使用牌照稅，繼2020年臺北市、桃園市、雲林縣、臺南市、高雄市開放LINE Pay Money繳納使用牌照稅後，今年新增新北市、臺中市、彰化縣、屏東縣、臺東縣等5個縣市政府加入行動支付繳稅行列，便利民眾多元支付使用。

使用牌照稅繳稅期間為即日起至2020年5月5日止，為讓民眾體驗行動支付繳費的便利，LINE Pay Money祭出早鳥優惠，繳稅期間透過LINE Pay選用LINE Pay Money繳使用牌照稅，只要繳費當月消費任一筆，繳稅金額即享LINE POINTS 2%點數回饋；若提早於3月底前繳稅還可再享早鳥3%點數回饋；另連結新光銀行、台北富邦或高雄銀行帳戶並儲值，最高可再得儲值金5%，合計最高可拿到10%回饋（3月31日前繳稅者合計最高可享10%回饋；4月1日後繳稅者合計最高可享7%回饋）。LINE POINTS 1點可折抵1元，舉例若3月底前繳稅金額5,500元，等於合計最高可獲550元價值回饋，可於下次消費時使用。

繳牌照稅用LINE Pay Money早鳥最高回饋10%。（一卡通提供／黃慧雯台北傳真）

用LINE Pay繳稅便利又省時，還可輕鬆享受省錢小確幸。目前可使用LINE Pay Money繳納使用牌照稅共有10個縣市，除了桃園市牌照稅需透過桃園市民卡APP繳納外，其餘縣市民眾收到稅單後，只要打開手機LINE「錢包」，點選「繳費」功能，選擇「規費罰鍰稅捐」及欲繳費的縣市後，使用「輸入三段式條碼」掃描帳單，即可利用LINE Pay Money繳稅。

除使用牌照稅外，後續開徵的房屋稅及年底的地價稅等，一卡通公司表示也會持續與地方政府合作提供LINE Pay Money支付服務，便利民眾繳付政府各項稅捐及規費。

(科技)