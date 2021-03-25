陸委會主委邱太三18日表示，未來兩岸應該找到最大的公約數、雙方創造「建設性模糊」，並向大陸提出「三大呼籲」；但該說法卻遭台北市議員羅智強猛酸，表示九二共識不正是建設性模糊的代表作嗎？蔡英文政府把前馬政府批得一文不值，最後政策卻都在抄馬英九，羅智強狠嗆蔡政府要髮夾彎不不妨大方點！

邱太三新上任後，18日正式拋出兩岸論述，向對岸提出「三大呼籲」，包含充分理解兩岸制度及價值觀差異；相互尊重，務實對話解決問題；為開展交流作出相對的努力。此外，對於對岸不斷強調的九二共識，邱太三也主動提及，「尊重」1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維。

對於邱太三的論述，羅智強今(25)日在臉書發文狂酸，表示蔡政府「又在抄馬英九了！」直言民進黨一天到晚都在抹黑九二共識，說得好似洪水猛獸，結果被大陸制裁了、非得對話了，又拿出「建設性模糊」，而九二共識不就是建設性模糊的代表作嗎？羅智強狠嗆蔡政府，不如乾脆宣布繼承馬英九的九二共識，想要髮夾彎不妨大方點！

羅智強的貼文引來網友討論，表示「一邊罵九二共識一邊又要ECFA，精神分裂」、「萊豬民進黨做的事永遠都是見不得人」、「因為不會執政，政策搞砸的時候才可以說甩鍋給馬英九」、「不禁想起三倍券的笑話」、「就不敢承認馬英九的好，先切割再模糊，自然而然做法一樣」。

(中時新聞網)