立法院衛環委員會因成立「疫苗採購調閱小組」，藍綠展開多次攻防，過程中，綠營質疑國民黨立委陳玉珍是在搏版面，目的就是為了選金門縣長，對此，陳玉珍表示，「他們這樣講格局太小」，但也透露勸進的聲音很高，支持度大概有60~70%。

藍綠為是否成立疫苗採購調閱小組，在立法院激戰，綠營嗆陳玉珍搏版面、為金門縣長選舉。陳玉珍今（25）日在廣播節目中對此回應，認為「他們這樣講格局太小」。

被問到是否挾高知名度，參選2022金門縣長？陳玉珍表示，「不可否認勸進我選金門縣長的聲音很高」，並透露自己支持度滿穩定，大概有60~70%，她笑說，「我也有跟縣長說你要加油」。

不過陳玉珍也強調，現任縣長楊鎮浯還要連任，還是希望縣長好好做，現階段自己也會在立委的位置上好好為金門做事。

國民黨立委陳玉珍透露，對於參選金門縣長，自己的支持度至少有60%。(照片來源：POP Radio 《POP撞新聞》製作單位提供)

其實，過去陳玉珍就曾多次透露對於選金門縣長的意願。3月初她在LINE TODAY節目「今天神回應」中也提到，未來會想選金門縣長，現在擔任立委，即便立場不一樣，但很喜歡立法院每一位同仁，雖然常成為話題人物，像是「萬安緊抱」事件，但能帶給大家輕鬆，她也覺得無所謂。

去年接受《KNOWING新聞》專訪時，被問及日後是否考慮參選金門縣長？陳玉珍當時表示，「一定有機會！」並強調地方首長因握有行政權力，對於金門影響與改變的力道會更大，但自己會先將立委角色做好，「屆時水到自然渠成」。

(中時新聞網)