高雄近期建築工安事件連環爆，至少連續5起大型或中小型建商的工地，發生重大死傷工安，高市府也將二度召集8大營建業公會，研擬「高雄市加強建築工地安全實施方案（草案）」會議，不過，建商認為，工安頻傳與近期缺工、搶工有關，建議政府擬定期期解決配套措施，同時，開會對象也要納入鋼筋、模板等第一線作業的包商，多管齊下。

高雄從3月初迄今，短期內發生至少5起建築工地的死傷工安事件，高雄工務局長蘇志勳25日表示，因應高雄都市發展快速，建案量成長及都市更新，建物拆除趕工影響，導致工地勞安風險提高，人員受傷意外頻傳，該局針對全市已申請拆除的工地，在一天內全數完成總共120處拆除工地巡檢作業，針對「墜落防止、倒塌、施工架」等項目，進行安全檢查。

高雄勞工局長李煥熏指出，高雄勞工局已列管中高風險工地443處，自3月11日起，實施營造專案監督檢查，監督重點包括墜落、倒崩塌、感電危害預防，與承攬安全管理措施，預計於4月30日完成。

因營造業職災，為各業之冠，加上都市發展迅速和施工場所趕工，導致職災情況增加，高市府決由副市長林欽榮邀集8大營建業公會，在下週二度召開「高雄市加強建築工地安全實施方案（草案）」會議，從制度面和法規面，全面提升營造業勞工就業場所危害辨識，杜絕工安意外發生。

高雄房產業者指出，營建工地本就是高風險場址，因此，業界也都訂有施工規範，但，從多個工安事故現場來看，連環爆出的工安事故，「與嚴重缺工、搶工、趕工，有密切關係」。

業界透露，過去在施工現場，一定會有專業、有經驗的師父，帶領助手、工班，指導施工，但因缺工，加上日薪達3000元的誘人條件，吸引其它傳產業者加入，形成經驗不足的施工憾事。

業界坦言，這是一個極難根本解決的議題，即使官方與業界已訂施工規範，但，現場執行的第一線實作人員，至關重要，因此，包括鋼筋綁紮、泥作、模板、以及水電等包商與營造廠，都應納入開會對象。

業界說，過去接案價格低的包商，已傳出多起不堪虧損「跑路」的案例，缺工、搶工、趕工、漲價、跑路、以及工安等，也形成惡性循環，如果要治本，也應從長遠的上位政策著手，包括職業教育、產學接軌、培育人才、與引進適宜勞工等供需配套著手。

(工商 )