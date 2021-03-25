29歲大陸女星鄭爽被舊愛張恒爆料找代理孕母，小孩還沒出生兩人就鬧翻分手，鄭爽還爆粗口抱怨拿不掉小孩，鬧得沸沸揚揚，日前她到丹佛為爭扶養權現身開庭，過程中卻數度精神不穩，網友因此整理出了6個鄭爽的詭異行為，認為她早就露出「魔鬼人格」。

在開庭過程中，鄭爽發了一張滿地頭髮的圖給張恒，並對男方說「再逼我都要出家了！」且2人交往時，鄭爽曾有過2次傷害自己的行為，第一次是在2018年，當時她將自己關在房裡，不吃不睡也不開燈，甚至不去劇組拍戲，第二次發生在隔年，鄭爽買了一堆藥回家，對男方揚言要吞藥輕生。

鄭爽當眾脫裙引起現場譁然。(圖/翻攝自新浪娛樂)

不僅如此，鄭爽還曾在張恒面前虐待過狗，甚至過去她參加節目時，帶節目組的狗去寵物店，卻因為擔心自己被咬，要求獸醫將狗的牙齒磨掉，引起了不小爭議，網友還起底，鄭爽之前參加電視劇發布會時突然打自己巴掌，還曾在節目上直接將裙子脫掉，讓現場一片尷尬。

鄭爽在節目上大發飆，吳尊道歉才平息她的怒火。(圖/翻攝自新浪娛樂)

鄭爽會為她的歷任男友編號。(圖/翻攝自新浪娛樂)

就連男神吳尊都曾被波及，鄭爽當時在節目上突然發飆，認為比賽判決不公平，為了讓節目順利進行，吳尊只好向鄭爽鞠躬道歉，她這才得意的罷休，然而最詭異的是，鄭爽會為自己的歷任男友們取編號，直到被網友發現才刪掉，讓網友直呼這些行為真的是細思極恐。

(中時新聞網)