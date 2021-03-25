苗栗、台中水情轉紅燈衝擊消費用水！台糖旗下加油站，除去花東地區，其他的都從3月24日暫停洗車服務；而中油因應大台中、苗栗「供五停二」的政策宣布後，將自3月31日起暫停洗車服務，但此政策僅限直營店，加盟店的部分則由業者決定。消息引起民眾討論，不少人直呼，官員反應真慢，早就該停了。

台糖加油站配合政府限水政策，洗車站加入撙節用水行列。除花東地區之外，其他各縣市的加油站自3月24日起全面暫停洗車業務。

根據TVBS報導，中油在水情燈號轉為橙燈時，就在營業結束前兩小時，就暫停洗車服務，且因應大台中、苗栗地區自4月6日起的「供五停二」節水政策，也將提前在3月31日起暫停洗車服務，但此政策是指直營店，加盟店則由業者自行決定。

台糖、中油停止洗車服務的消息引起網友討論，「早就該停止洗車好嗎」、「官員們反應真慢，去年年底早該停止洗車場，游泳池的用水」、「節流和開源一樣重要，應該想辦法再利用這些廢水」、「台積電可以豪無節制的浪費水，都不去管制！我們洗個車是不行！什麼鬼東西！蠢官蠢民」。

苗栗、台中地區的水情轉紅燈。（圖／翻攝自經濟部臉書）

經濟部臉書今（25日）發文分享，苗栗、台中地區的水情轉紅燈，以節水15%為目標。4月1日起工業節水由11%先行提升至13%；4月6日起台中（含彰化部分區域）、苗栗（含新竹部分區域）開始供水5天停水2天，目標達成省水15%的效果；少數地區有獨立供水系統，則減供不停供，從源頭直接減少15%供水。

(中時新聞網)