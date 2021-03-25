清明連假將屆，台南市舉辦一連串活動周末登場，正逢五月天台南開唱，加上清明祭祖人潮，台南市交通局預估市區將有大批車潮湧入，呼籲眾民眾多使用替代道路避開擁擠路段。

台南市20日、21日剛歷經五月天2場開唱與大型廟會遶境，大批警力出動疏導車流，仍有市民抱怨部分路段雍塞，這周末假日活動更多，周邊交通流量將更大，台南市政府表示已規劃警力全面出動疏導。

五月天台南演唱會27日起連3天在南區體育場登場，體育園區與水交社重劃區周邊道路下午2時將管制，漁光島藝術節27日開展至4月18日，健康路進入漁光橋口上午10時至下午6時管制，河樂廣場嘉年華27日登場，中西區中正路、金華路等廣場周邊道路實施交通疏導。南區、安平區與中西區部分道路都因活動受影響。

正值清明連假前夕，可能有民眾提前祭祖，台南市交通局提醒祭祖家屬注意體育路、大林路與竹溪街將因五月天演唱會管制，盡量提前在下午2時前進入。

台南市交通評估各項大型活動期間主要影響西門路、南門路及健康路，提醒來往東西向民眾多利用府前路及中華東路、中華南路，來往南北的民眾多利用中華西路及金華路等替代道路，避開雍塞路段，建議前往活動會場民眾多使用大眾運輸工具。

台南市交通局將派員至大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，密切聯繫警察局、交通大隊，即時調整號誌控制策略。

(中時 )