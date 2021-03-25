整形真的能改運?算命師曝超優「整容範本」

現代社會對於整形這件事，早已抱持開放的態度，無論男女為了追求更好看的容顏，也不惜忍痛整形，除了可以在最短時間內改變外型，也有人希望透過整形改變命運。不過整形真的能改運嗎?網紅命理師簡少年將用自己鑽研多年的面相學點出關鍵答案。

網紅命理師簡少年舉出最好的整形範本，周冬雨(左)、唐鳳(中)、忽必烈(右)(圖/取字本報資料照、網路)

雖然整形風氣開放，但畢竟要在臉上動刀，還是得謹慎決定。命理師簡少年提到，他見過最好的整型範本就是元朝開國皇帝「忽必烈」，因為以他的面相來看，臉部方圓有肉、眉眼間寬闊、眼睛也很秀長，整個臉頰飽滿程度很高，是富貴之相。簡少年也特別舉出幾位名人，像是唐鳳、周冬雨等，放在現代來看，都是好面相，可以是整形改運的範本。

野生眉(上)近期超夯，太有殺生力，易減少貴人運。平眉(下)較柔和，讓人願意幫忙你。(圖/本報資料照)

除了整形，現代人也會運用紋眉、霧眉等方式調整面相，到底哪樣的眉型最有桃花、貴人運?簡少年表示，紋眉確實可以稍微改變命運，但要是弄錯了，反而會招來爛桃花。他說道，其實最好的眉型還是「平眉」，因為看起來比較柔和，大家也更願意接近你。而近期掀起一陣「野生眉」流行，許多女孩子爭相跟風，但其實這樣的眉型看起來太有殺傷力，反而會降低貴人運。簡少年也特別提醒，過去婆婆媽媽們流行的「柳條眉」，這樣細細彎彎的眉毛雖然好看，卻是最容易招道爛桃花的眉毛。若是想要增加「財運、留財」，最重要的還是讓臉部變的飽滿，一旦臉圓了，貴人運也就變好了，畢竟人脈就是錢脈。

最後命理師簡少年特別提醒，紋眉、整形在「短期內」雖然可以改變命運，因為整形之後樣子不同，別人看你的觀感也不一樣。不過長期來看，要是本身自信心不足，就算改變外貌，做很多事情還是不容易成功，畢竟命運就是內在的想法與外在人對你的觀感交叉而成的，最重要的還是要對自己有自信。

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(中時新聞網)