裕隆(2201)集團中華(2204)去年度擬超額配發每股現金股利7元，股價連續第二天漲停，達65.1元；裕日車(2227)尚未公布股利，市場也看好去年股利至少維持九成的配發率甚至更高，股價也再攀高。

中華車去年受惠中國轉投資車廠貢獻增加，以及減資效益顯現，稅後淨利32.77億元，較2019年由虧轉盈，EPS達6.01元，中華車擬超額配發每股現金股利7元。以今日漲停價計，現金殖利率仍達10.75%。

隨著去年第二季起，中國大陸車市迅速走出疫情陰霾，裕日車去年認列大陸轉投資公司貢獻獲利約72.84億元，推升全年EPS為21.8元，再度賺超過2個股本。依過去5年來現金股利發放率均超過9成估計，裕日車今年可望配發每股現金股息至少19.6元。今股價攀升至285元，仍有近6.9%的現金殖利率。

裕日車過往曾有兩度超額配息；市場也關注本次是否能夠再度超額配息。

展望今年台灣車市估仍在高檔，大陸車市看增，有利裕隆集團業績比去年成長，裕隆可望受惠轉投資的中華車、裕日車今年業績看增，加上股利可期，裕隆今年獲利也將比去年更好。

以裕隆資訊顯示，持有裕日車約50%股權，約1.5億股、持有中華約8.8%股份，約4900萬股計算，裕隆今年可望認列此兩家子公司股利逾30億元，挹注獲利。

(時報資訊)