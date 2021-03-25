特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）周二晚間（美東時間）突然宣布，現在可以在美國使用比特幣購買特斯拉電動車，而且特斯拉不會將任何加密貨幣收入換回美元，受此激勵，周三清晨比特幣價格急彈，不過這樣的強勁升勢持續不久，在過去24小時內比特幣最低跌至5.1萬美元價位。

特斯拉上個月披露已經購買價值15億美元的比特幣，且很快就會開始接受這個比特幣作為支付工具。馬斯克周二晚間在推特上發文：「現在（在美國）你可以用比特幣買一輛特斯拉」。他並表示，美國以外地區在「今年晚些時候」也能以比特幣購買特斯拉電動車。

投資人看好特斯拉此舉將加速比特幣的普及，比特幣價格急速上揚，根據CoinDesk報價，在過去24小時內，比特幣價格一度飆破5.7萬美元，較前一日的54,400美元大幅上漲。

這樣的漲勢讓人回想起當馬斯克宣布特斯拉已經購買15億美元比特幣後，比特幣價格在2月8日飆升7,000多美元，創下單日最大漲幅，這一根長紅K棒也被戲稱為「伊隆K棒」（Elon's Candle）。伊隆是馬斯克的名字。

不過這次市場未能守住漲勢，目前比特幣跌3.70%，報52398.83美元，稍早前一度跌至51,549.91美元。

加密貨幣交易所OKCoin營運長Jason Lau表示，比特幣從特斯拉的最新消息獲得小小的提振，但由於交易員仍在消化這些價位，比特幣仍處於盤整模式。他表示，比特幣市場正處於「觀望」。

(時報資訊)