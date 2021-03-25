全國青年盃健力錦標賽於本月14-17日在高雄凱爾健身院舉辦，在各校好手的激烈競爭下，二林工商舉重隊一舉拿下5金2銀2銅的成績。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

陳怡津帶著縣長的祝福挑戰57公斤級，最後以蹲舉162公斤、握舉65公斤、硬舉140公斤，總和367公斤拿下第一名，更以蹲舉162公斤打破大會紀錄。(本報資料照)

全國青年盃健力錦標賽本月落幕，全國高校生齊聚競爭，來自彰化縣二林鎮二林工商舉重隊，一舉拿下5金2銀2銅的好成績，更獲得高男組精神總經標及高男組、高女組團體亞軍，其中曾獲縣長王惠美親自到校鼓勵的陳怡津同學，也以蹲舉162公斤打破大會紀錄，成績斐然再度為校鑲金。

此次比賽陳怡津帶著縣長的祝福挑戰57公斤級，最後以蹲舉162公斤、握舉65公斤、硬舉140公斤，總和367公斤拿下第一名；另外74公斤級陳冠宇同學，也以蹲舉217.5公斤、握舉120公斤、硬舉210公斤，總和547.5公斤的出色成績，拿下第一名。

教練黃雅菁表示，陳冠宇去年比賽為第二名，在這次比賽為了奪冠在握舉項目下了不少工夫，這次成績足足比去年大幅增加20公斤，相當不容易，而這次挑戰83公斤級以總和532.5公斤奪下金牌的張文祥，過去成績並不突出，但這次在阿公阿嬤的鼓勵下，突破心理障礙，順利摘下總和金牌。

黃雅菁說，這次特別值得一提的是，才高一的陳柔方同學，來自清寒新住民家庭，也是家中唯一小孩，課後回到家沒有伴，在老師的鼓勵下課後留下練習舉重，短短時間練習，就以蹲舉142.5公斤、握舉45公斤拿下84公斤級第二名，整個人散發出不向命運低頭的特質，希望有朝一日能撐起家裡。

二林工商劉玲慧校長表示，學校能夠在創佳績，除了感校黃雅菁教練的投入指導外，也要感謝聯詠科技教育基金會長期贊助學校，提供良好的訓練器材，給予學生完善的場地設備及營養補給等各項支援及經費，讓教練及學生們能專注練習而無後顧之憂，也期許學生能以一顆感恩的心面對未來的挑戰，再創佳績。

(中時 )