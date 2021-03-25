全國青年盃健力錦標賽本月落幕，全國高校生齊聚競爭，來自彰化縣二林鎮二林工商舉重隊，一舉拿下5金2銀2銅的好成績，更獲得高男組精神總經標及高男組、高女組團體亞軍，其中曾獲縣長王惠美親自到校鼓勵的陳怡津同學，也以蹲舉162公斤打破大會紀錄，成績斐然再度為校鑲金。
此次比賽陳怡津帶著縣長的祝福挑戰57公斤級，最後以蹲舉162公斤、握舉65公斤、硬舉140公斤，總和367公斤拿下第一名；另外74公斤級陳冠宇同學，也以蹲舉217.5公斤、握舉120公斤、硬舉210公斤，總和547.5公斤的出色成績，拿下第一名。
教練黃雅菁表示，陳冠宇去年比賽為第二名，在這次比賽為了奪冠在握舉項目下了不少工夫，這次成績足足比去年大幅增加20公斤，相當不容易，而這次挑戰83公斤級以總和532.5公斤奪下金牌的張文祥，過去成績並不突出，但這次在阿公阿嬤的鼓勵下，突破心理障礙，順利摘下總和金牌。
黃雅菁說，這次特別值得一提的是，才高一的陳柔方同學，來自清寒新住民家庭，也是家中唯一小孩，課後回到家沒有伴，在老師的鼓勵下課後留下練習舉重，短短時間練習，就以蹲舉142.5公斤、握舉45公斤拿下84公斤級第二名，整個人散發出不向命運低頭的特質，希望有朝一日能撐起家裡。
二林工商劉玲慧校長表示，學校能夠在創佳績，除了感校黃雅菁教練的投入指導外，也要感謝聯詠科技教育基金會長期贊助學校，提供良好的訓練器材，給予學生完善的場地設備及營養補給等各項支援及經費，讓教練及學生們能專注練習而無後顧之憂，也期許學生能以一顆感恩的心面對未來的挑戰，再創佳績。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。