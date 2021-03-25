校長葛自祥與龜山區長呂緣 （右），於野放活動後一起品嘗日照咖啡。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

為實踐大學社會責任、營造社區多元特色，龍華科技大學執行的「守護火金姑‧最愛塔寮坑」USR計畫，由計畫主持人資訊管理系副教授施教旺，近幾年帶領團隊至龜山區龍壽社區協助復育螢火蟲。日前並在社區日照莊園舉辦「火金姑回來了！」系列活動，邀請龜山區長呂緣、桃園市議員牛煦庭、樹林及龜山區各國中小學校長、里長、社區居民及龍華師生共同參與，施放水生型黃緣螢幼蟲於復育棲地，預期幼蟲在4月中陸續羽化，希望達成生態保育目的，同時也帶動地方創生。

施教旺表示，「守護火金姑‧最愛塔寮坑」是以「在地關懷」為核心的大學社會責任實踐行動，場域範圍為學校所在地塔寮坑（含迴龍里、龍華里、龍壽里等），主軸為在地關懷，涵蓋動植物保育（螢火蟲）（台灣百合）、永續城市發展（文史）等項目。期望透過大學的知識能量，帶領全校師生走出校園，融入當地社區。

團隊在塔寮坑溪上游日照莊園以生態工法改善部份生態環境，建立螢火蟲復育棲地，自2017年起啟動復育工作已達5年。經過這幾年的努力，復育行動深受當地里民支持，讓計畫重要實踐場域得以推廣，成功地讓黃緣螢回到塔寮坑生長，逐步達成復育、休閒、教育目的。

為了讓民眾透過守護火金姑來提升在地認同，龍華科大今年規畫「火金姑回來了！」系列活動，將陸續展開4梯次小規模野放幼蟲行動，首場活動於3月23日舉行，大家共同進行了一場生態之旅，親手陪伴螢火蟲回家。參與者在塔寮坑大自然懷抱裡，上了深具意義的一堂課。

呂緣表示，螢火蟲需要沒有受汙染的環境，希望大家可以一同守護環境，讓螢火蟲不僅能在復育棲地，更能夠遍及全台。龍華科大團隊也將與公所合作，將在4、5月份螢火蟲高峰季，舉辦龘步為螢－螢向幸福塔寮坑藝術季，將塔寮坑系列活動辦得順利圓滿。

「希望透過龍華科大計畫團隊的力量，將從嶺頂到迴龍這段塔寮坑，打造成人文生態綠廊。」牛煦庭特別感謝龍華科大透過USR計畫，既提升教學品質、加強學校與社區連結，還提振了在地社區的觀光和生活品質，希望持續投注資源，將迴龍、龜山打造成桃園的門面。

龍華科大校長葛自祥則強調，「守護火金姑．最愛塔寮坑」計畫邁向第5年，已展現具體成果，成功達到在地關懷目標。未來也將持續投入資源，強化永續生態保育、在地社區關懷等實踐行動。龍華科大肩負大學社會責任，目前還有樂生生樂的USR大型專案，運用AR／VR重現樂生老建築。期盼為在地民眾及龍華學子創造多元價值，也能有效活化社區資源，促進地方創生。

(中時 )