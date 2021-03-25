1名網友日前與朋友談及使用的牙膏品牌時，他說周末都會使用「蒂克」牙膏清潔刷牙，沒想到朋友竟然將「蒂克」聽成「dick」（英文：陰莖），朋友則當眾問他是不是每個周末都約人做性行為，他則無奈解釋，回家後還傳「真實照片」給對方，強調「是這種蒂克！不是你胯下的那種Dick」。
該網友在Dcard上發文表示，他日前與1名朋友聊天，談論到使用的牙膏品牌時，他向對方說「我平常都用crest 3D，禮拜天用蒂克」，不料對方聽完後一臉驚恐地說「你不要講這些！很噁！」他當下相當困惑不解，對方則詢問「你老實說！你是不是都固定禮拜天去約砲？」
該網友說，他的朋友說完那句話後，身旁的情侶都在上下打量他，朋友則繼續說「你剛剛說你禮拜天用『dick』刷牙啊」，他這時才發現對方將牙膏品牌「蒂克」聽作是「dick」，他之後嘗試用喉音和氣音告訴對方差別，但對方還是不懂，讓他氣得回家後傳照片給對方，怒嗆「是這種蒂克！不是你胯下的那種Dick」。
許多網友則留言，「好好笑 我能想像路人的表情」、「我阿公都用這個牙膏」、「笑到不行，這諧音也太剛好」、「有人跟我一樣唸好幾次感覺不出來差別嗎」、「笑暈在床上，我也偶爾會用蒂克，刷完超乾淨」、「到底dick要怎麼拿來刷牙啦」。
文章來源：Dcard《到底誰會用dick來刷牙！》
(中時新聞網)
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