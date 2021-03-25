從廣告編導跨足電影圈，以絢麗視覺與浮誇喜劇特色樹立個人風格的日本知名導演中島哲也，首部長片《下妻物語》立即知名度大開，而2006年的續作《令人討厭的松子的一生》更是轟動一時，獲得「日本奧斯卡」電影學院金像獎9項提名，如今更受網友公認為一生必看的千禧年「華麗悲喜劇」經典，而近年更接連以《告白》、《渴望》等作品創下海內外叫好叫座驚人成績，不但挺進國際級影展，甚至代表日本角逐美國奧斯卡金像獎最佳國際影片殊榮，中島哲也無疑已是日本中生代大導演級代表人物。今年適逢《令人討厭的松子的一生》上映15週年，首度迎來「高畫質數位版本」重返大銀幕，讓這齣被譽為「日本版《芝加哥》加《紅磨坊》綜合體」的絢麗歌舞饗宴，視聽覺感官再升級，消息一出立馬引起廣大影迷熱烈回響。

《松子》的魅力更吸引眾多影視圈名人齊聚朝聖，如金獎導演王育麟、易智言，知名演員大文、王可元、江宜蓉、米可白、邱偲琹、陳妤、彭千祐、溫貞菱、廖苡喬、劉修甫，以及人氣網紅小林賢伍、哈哈台金童、泰辣等名人，紛紛撥空熱烈出席口碑特映場，想搶先體驗數位版大銀幕放映，等不及分享感動。王可元則點評讚揚：「無論看幾次都很喜歡，好電影的魅力是能和你不同時期的人生對話。」推薦粉絲欣賞這部在經典重映潮裡，最受影迷點名許願的動人神作。

《令人討厭的松子的一生》卡司陣容堪稱史上最豪華，從主演的中谷美紀、永山瑛太、伊勢谷友介、武田真治、宮藤官九郎、市川實日子，到客串助陣的柴崎幸、土屋安娜、AI植村愛等，如今全躋升一線之列，15年來早已成為日本娛樂圈最受矚目的天王天后級人物。女主角中谷美紀更以《松子》一片首度登基影后寶座，獲得日本電影學院金像獎最佳女主角殊榮，從此戲路大開，出道至今已累積6座金像獎肯定，穩坐天后地位。

然而回憶催生《松子》的拍攝期間，中谷美紀多次形容過程疲憊不堪又吃盡苦頭。導演中島哲也以嚴厲出名，為精雕細節，在片場所有人員必須繃緊神經。中谷美紀曾開玩笑分享：「拍《松子》時被導演罵得狗血淋頭，曾忍不住當場噴淚、奔離片場，沮喪得想落跑，去當酒店媽媽桑還片酬。」然而這樣要求完美的魔鬼訓練下，最終產出了這部影史留名、十多年來廣受影迷推舉的經典作品，更成功奠定了中谷美紀在日本演藝圈的地位。如今回想當年，中谷美紀曾笑說覺得當時自己有些「孩子氣」，沒能完全理解導演用心良苦，有今天的成績仍要十分感謝當時導演的盡心指導。

(中時 )