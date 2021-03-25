佐登-KY(4190)總經理陳佳琦指出，疫情過了，可能對未來的不安全感，顧客消費力道有所影響，目前大陸地區的來客數還差了5~10%，但消費力約有10%的影響，未來會首度在線上販賣使用券等，希望積極招納新客，預期2021年生活美容業績將會重返2019年的水準，醫美兩岸持續拓點、保健食品也加入，今年度營運將維持成長腳步不變。

佐登109年度合併營業收入為新台幣27.3億元，合併營業淨利為3.97億元，合併稅後純益為2.58億元，每股稅後盈餘為4.41元。因疫情趨緩，集團對後疫情消費商機樂觀看待，公司決定將經營成果回饋給全體股東，董事決議配發每股現金股利新台幣3元，現金殖利率約3.2%。

佐登今年將積極推展主打年輕族群輕保養的品牌珍朵絲特，目前已在全台381家康是美上架及各大網路商城銷售，初期以龍血修護系列產品搭配偶像代言人，創造話題提升知名度，並積極擴展全台通路，並將延伸至植粹保養品與身體日化品。

另外，集團「食在美」保健食品新版圖，與日本大廠Wellness共同推出「健麗齊」益生菌，九月底上市以來持續熱銷，未來將會持續搶攻市占率。

(時報資訊)