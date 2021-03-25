Android平台在隱私與權限管理上的寬鬆，一直以來較為人所詬病。不過好消息來了！根據開發者的發現，在Android 12 DP2(developer beta 2)當中，加入了可以顯示是否有app調用相機、麥克風的提示訊息，某個程度上可以讓使用者真實了解有哪些app正在悄悄監視你，而你可能先前並沒有察覺！

Android app開發者 Kdrag0n (@kdrag0n)日前透過推文分享，他發現Android 12 DP2裡頭當app調用了手機位置、麥克風、相機等可能洩露使用者隱私的權限，在系統隱私設定中都會有所提示，不過當前只有調用相機、麥克風的時候，會顯示在控制中心的通知列表中，調用位置資訊的app並未顯示。

This is what it looks like with location, camera, and microphone all active at the same time. Unfortunately, location doesn't show up in the app usage details (yet). pic.twitter.com/GyzqEf1mNr — kdrag0n (@kdrag0n) March 19, 2021

上述功能，蘋果（Apple）在iOS 14、iPadOS 14中都已經實現。事實上iOS 14以及iPadOS 14就是以史上最嚴格隱私防護的特色而聞名。舉iPhone為例，當app調用相機、麥克風的權限時，無論是你正在使用、或是在背景調用，螢幕頂端會分別顯示綠色以及橘色的指示燈。如果你一下子沒發現這個提示，下拉控制中心也會看見近期是哪一個app調用了相機或是麥克風的權限。此外，使用者也可以決定是否讓app擁有可一直調用GPS位置的權限、還是僅允許一次；有app複製了手機剪貼簿的資訊，也會在你開啟app時送出提示訊息。很高程度的對使用者揭露了app調用關鍵隱私訊息的程度；而在App Store也祭出嚴格規定，app會向使用者收集哪些資料、哪些資料會直接與使用者進行關聯，也都需要對外完整公開。對此，蘋果也在官網公開了旗下app在隱私權資訊。

Android 12在2月中旬釋出第一個開發者預覽版（developer beta），預計在5月釋出測試版（beta），第三季才會釋出正式版。而雖然在DP2中發現了上述可發覺app調用重要權限的資訊，但最終仍需要確認Google是否將這項功能保留在最終正式版本中。因為數位廣告如今仍就是Google重要的收入來源之一，在Android 12中Google很可能會傾向以更溫和的方式來揭露app調用重要功能的一面，避免對於數位廣告等相關業務一下帶來過大衝擊。

(科技)