小客車遭曳引車擦撞，失控衝入路旁排水大圳。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區安明路北上車道與九份子大道交叉口，25日上午發生一起擦撞車禍，陳姓男子駕駛曳引車變換車道時，擦撞李姓男子駕駛的小客車，小客車失控衝入大圳，李男與曾姓女友跳上車頂獲救，陳男停車查看未發覺異狀，竟逕自駛離現場。

小客車擦撞衝入大排險滅頂，情侶站車頂獲救。(程炳璋/台南傳真)

真是禍從天降，52歲李男駕駛小客車載曾姓女友行經安明路，在北上車道靠外側慢車道行駛，陳男駕駛的大型曳引車有打方向燈，從內側快車道緩慢往右切。

疑似大車死角，陳男未見到右邊還有一輛小客車並行，直接撞開李男駕駛的小客車，駛入外側慢車道。小客車遭撞後失控向右90度轉向，直接衝落路邊的大排水溝。

李男與曾女趕緊從車窗爬到車頂上呼救，消防人員到場施救，兩人全身有多處輕微擦挫傷，但意識清楚無生命危險，不過經歷汽車自由落體掉落，兩人被嚇得魂不附體，警方確認酒測值為○，先將兩人送往醫院救治。

陳男肇事後第一時間似有感覺碰撞，先將曳引車靠路邊，他在車內轉頭查看，卻沒見到後方車道上有被撞車輛，以為是自己錯覺，現場沒有發生車禍，旋即繼續開車離去。

這起安明路擦撞車禍，已遭後方車輛的行車紀錄器錄下肇事過程，警方循影片上的車牌，查到曳引車駕駛資料，正通知陳姓駕駛到場說明，進一步釐清案情。

(中時 )