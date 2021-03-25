拜登政府傳出可能正在籌備高達3兆美元的經濟計畫，內容包含基礎建設、氣候變遷以及人力資本的投資等，可望再為股市注入新活水。聯邦投信指出，近期受美國公債殖利率飆升影響，市場資金在股債的調配尚未完全穩定，建議投資人可採平衡布局之策略，除了已暫時解除超額預定(Overbooking)隱憂的5G、車用半導體、伺服器等電子趨勢類股之外，同時亦可擇機布局原物料、塑化、航運等循環性產業。中信銀預測今（2021）年金融市場將是震盪加劇且多空夾雜不平靜的一年，建議投資人採取攻守兼備的投資策略，自身資產組合應兼具趨勢成長性與抵禦波動性。

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，美國聯準會於19日宣布，在疫情期間放寬銀行槓桿之措施將於3月底終止，致使近期金融類股波動增大，當市場受消息面震盪時，建議可布局債券以穩固資產，債券除了比股票更抗波動外，只要公司具備還款能力，投資人都可不需過於擔心價格的波動，而債市又以經濟及疫情皆相對穩定之亞洲為首選，選擇信評較佳的投等債，不僅具有全球主要股市連動度低之特性，還能讓自身資產在市場波動下賺取穩定息收。

中國信託銀行認為，今年金融市場波動劇烈，正當投資人樂觀預期全球股市將擺脫新冠病毒陰霾，2021年金融資產有望延續去年瘋狂漲勢之際，美國十年期公債殖利率的大幅跳升，吹皺市場一池春水，去年漲勢居前的美國那斯達克指數短短三週即回檔超過10%，而去年弱勢的能源類股則風水輪流轉，今年漲幅超過20%，兩相對照表現大相逕庭。中信銀行指出，雖然目前市場資金依然充沛，但在大多數資產漲幅均已相當可觀的情況下，資金可能四處流竄，加上美國十年期公債殖利率已擺脫谷底，全球金融資產將面臨重新定價。

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