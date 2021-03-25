【LIVE直播】醫護接種AZ疫苗住加護 莊人祥今召開臨時記者會說明｜2021.3.25

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（25日）表示，昨天接種AZ疫苗的人數為1951人次，總共有5169人，另就是有關不良反應事件，昨天有疑似嚴重過敏個案，目前新增5件不良反應，累計共9件不良反應事件，其中一件被歸類到其他嚴重不良事件。

一名醫護昨接種AZ疫苗後出現嚴重過敏反應，莊人祥今證實，昨（24日）共新增5例不良事件通報，其中一例為嚴重不良事件，該嚴重不良事件個案接種前有告知藥物過敏史，接種疫苗後到休息區觀察，約5分鐘後出現發熱、吸不到氣、喉嚨腫、心悸的症狀，現場醫護人員評估，個案的臉部、頸部和胸前出現蕁麻疹，且有四肢無力的症狀，但不像過敏性休克的症狀。

莊人祥表示，個案過去有食物跟藥物過敏史，打疫苗後也立刻觀察30分鐘，同時也給藥了，給予的藥物是抗組織胺與類固醇，不是腎上腺素，另針對有報導說是住進加護病房，莊指出這是因施打場所剛好在加護病房旁邊，至於後續是否會歸類於嚴重過敏反應，還需要由專家研判。

莊人祥解釋，嚴重不良事件還包含死亡、危及生命、造成永久性殘疾、胎兒永久畸形、導致延長病人住院時間等項目，該名護理師並非上述項目，屬於其他嚴重不良事件，但在釐清原因前，仍會將其列為嚴重不良事件。

該名護理師有藥物、食物過敏史為何還能接種？莊人祥強調，因為當時不知道個案是否會對疫苗過敏，加上這是國內第一起個案，因此當時仍然安排接種，不過，疫苗接種的事項中已有提到，一但第一次接種出現過敏反應，就不建議接種第二劑。

莊人祥呼籲，對食物、藥物過敏的民眾，可以先跟醫師討論是不是要接種疫苗，接種後也要特別在三十分鐘內進行觀察，確保安全，另外國內至今才接種五千例就發生疑似過敏現象，比例是否較高？莊指出，韓國的比例是萬分之1.25，台灣目前也只有一件，看起來還是較稀少的偶發事件，指揮中心會持續密切觀察。

(中時新聞網)