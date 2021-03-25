褒忠產業園區基地是褒忠鄉馬光農場台糖地。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善（右三）與工業局長呂正華（左二）17日在雲林縣工策會舉行「褒忠產業園區啟動亮點儀式」與招商明會。（線府提供）

雲林縣府與工業局日前在雲林縣工商發展投資策進會舉行「褒忠產業園區啟動亮點儀式」與招商說明會，不過環保署進行環評審議結果，委員認為對環境有汙染衝擊，建議進入二階環評。張麗善表示，縣府尊重環團意見，工業局也希望環團的疑慮能更清楚說明，雲林縣府會繼續辦理招商。

褒忠產業園區基地是褒忠鄉馬光農場台糖地，第一期開發面積99.25公頃，第二期170.75公頃，將朝向農業機械製造、農畜產品加工、科技創新發展，報編程序預估今年底完成。

縣府為縮短開發期程，上周（19日）與工業局舉辦「褒忠產業園區啟動亮點儀式」，縣內各工業區廠商協進會理事長、廠商聯誼會長、企業主、雲林同鄉會員到場關切開發進度。

不過，環保署日前進行雲林褒忠、台南新市產業園區設置環評審議，2開發案都遭環評委員認為對環境有汙染衝擊，建議進入二階環評，換句話說，開發時程最短還要再增加一年。

縣長張麗善表示，環保團體擔心褒忠產業園區的闢建會影響農業生產，建議做第二階環評，工業局認為既然有疑慮，希望把疑慮的數據提出來，縣府尊重環團主張。

張麗善表示，雖環評審議受挫，縣府仍持續辦招商說明會，讓大家更清楚園區開發進度，盼能吸引廠商進駐，為雲林創造就業機會。

行政院2020年5月函文雲林縣府核定雲林褒忠農業機械科技園區開發案時，縣府就盼望縮短開發期程為3年，早日使雲林農業再升級。

張麗善說，冷鏈業者對褒忠產業園區趨之若鶩，雲林縣是農業大縣，農林畜牧產品都需要有冷鏈保持新鮮度、延長壽命、做市場調解，只要有關農業機械、農業發展、相關農企業都歡迎。

一名畜牧加工廠業者表示，褒忠園區鄰近台19線，地理位置與交通都方便，若順利開發完成，可帶動周邊鄉鎮發展與年輕人回流。

(中時 )