不能選黨主席就拒接中評委 趙少康：已跟江啟臣說聘書不用送來了｜2021.03.19

中廣董事長趙少康22日開記者會，痛批國民黨中常會沒民意基礎、沉淪，搞壞國民黨名聲；23日更拒接中評委聘書，形同角逐黨魁之事流局。國民黨籍高雄市議會前議長莊啟旺表示，下一任國民黨主席攸關國民黨生死，絕對不能有私心，否則整個黨會被埋葬。

針對7月將登場的國民黨主席改選，莊啟旺今日（25）接受香港媒體《中評社》訪問表示，誰來領導黨他都樂觀其成，唯一的期盼就是，這個人真心領導黨、真心為百姓付出、無私無我進行統合。至於帶領黨起死回生的領導人特質，莊強調，就是要「無私」，這點非常重要，個人慾望一定要拋在後面，凡事以黨為重；他真心希望，下屆黨主席能選出一位真正無私的人，帶領黨走出困境。

談到趙少康，莊啟旺坦言，現在已經是開放社會，黨中央為何不開放趙參選？他認為「卡趙」實在很沒必要，畢竟國民黨已經「因人設事」這麼多次了，如趙能帶領國民黨回春，何必拘泥於選舉細則呢？

至於下屆黨主席是否要與2024年總統大選切割？莊啟旺認為，距離2024年還很久，現在的政治脈動與時勢變化太快，很可能一夕間就大翻轉，黨主席現階段應不要對總統大選有太多聯想與掛勾，只要專注把黨主席工作做好，未來再隨時勢調整較好；現在藍綠兩黨基本盤都在下降，年輕人與中間選民佔更大比例，他相信下屆黨主席只要給人耳目一新的感覺，加上無私的付出，一定能轉變中間選民的印象。

(中時新聞網)