隨著長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」持續擱淺蘇伊士運河之中，《路透社》25日引述業界人士觀點，指出即使「長賜號」快速脫困，但身為全球前幾大的貨櫃輪，船上大量貨物、搶救過程的開挖費用、汙染費用，其船東與保險人仍恐面臨數百萬美元的求償金，也使該案成為全球貨運的最大宗賠償案。

報導引述保險經紀人看法，認為日本正榮汽船(Shoei Kisen KK)與其投保的保險人除恐面臨蘇伊士運河管理局(SCA)索償外，其他因長賜號擱淺而通行受阻的船舶，其船主也會主張收入損失並求償，估計賠償金將高達數百萬美元。

保險業界指出，通常像長賜號這種貨櫃輪，會為船體與機械損壞投保1至1.4億元；另據2位消息人士披露，長賜號在日本已經投保。至於賠償費用，首先是擱淺的搶救費用，則由船主與承保機械損壞的保險人承擔。海商法律師表示，「儘管沒有任何一艘船爆炸，但這恐怕是全球史上最大宗的貨櫃輪災難」。

其次，船上運載的貨物擁有人，與其他因長賜號而動彈不得的船隻上貨物貨主，都可向船舶保險人針對易腐貨物提出損失求償，或主張交貨延遲賠償。如果受影響的船舶數不斷上升，甚至可能出現整條供應鏈受大規模影響的問題。

再者，安聯全球企業及特殊風險指出，由於照片顯示挖土機大量挖掘運河兩岸的土石，屆時船主與保險人也可能遭求償運河損害。

不過，負責長榮保險賠償的大英互保協會(P&I Club)，拒絕回應具體求償內容與金額，僅說明長榮投保涵蓋汙染與傷害賠償。另有業界人士透露，大部分的保險主張很可能透過大英互保協會的國際團體，以再保險的方式轉嫁出去。

目前約30艘船隻卡在長賜號北方，另有3艘則卡在南方；至於蘇伊士運河北部與南部入口一帶，還有數十艘船遭困。據估計，還有超過20艘載有原油與精煉品的油輪受困其中。

蘇伊士運河管理局(SCA)聲明表示，由於40節強風外加沙塵暴，讓這艘長400公尺、重達224,000噸的龐然巨物，喪失航行能力並擱淺，更可能讓全球海運中斷數日。

(中時新聞網)