女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強長子向佐，去年10月生下寶貝女兒「小奶皇」，不僅婆婆向太大手筆買房買地當禮物，向佐也把她捧在手心疼，日前就有網友目擊向華強一家在公園散步，三代同堂的幸福畫面令人稱羨。

當時天色即將暗下，向華強一家五口和親友在公園沿著步道走，向華強抱著寶貝孫女，和向太並肩而行，兩老熱絡地聊天，心情非常好，而向佐跟在一旁，手上還拿著愛妻郭碧婷的球鞋，時不時加入父母的話題，郭碧婷則光著腳走在鵝卵石路上，和同行親友聊天。

向華強抱著寶貝孫女和向太聊天。(圖/翻攝自新浪娛樂)

一家人幸福和諧的光景令人稱羨，不少網友紛紛直呼，「羨慕郭碧婷嫁了幸福豪門」、「向佐真的是寵妻狂魔」、「向華強和向太一把年紀了，感情還是一樣好」、「幫忙拎鞋什麼的真是太高甜了」、「看得出來郭碧婷過得很快樂啊～」、「論嫁對老公的重要性」、「一家人看起來好幸福」。

郭碧婷光腳走在鵝卵石路上，向佐則貼心替她拿鞋。(圖/翻攝自新浪娛樂)

事實上，過年時情人節向佐才帶著妻女去賞花踏青，當時向佐抱著小奶皇，郭碧婷則依偎在他身邊，看起來十分恩愛，不僅如此，向太還因小奶皇出生太開心，大方送一家三口北京、台北各價值6億的豪宅，另外加贈郭碧婷林口2塊地，足見郭碧婷對向家的重要程度。

(中時新聞網)