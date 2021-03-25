自來水處竹南頭份營運所人員以外觀不潔為由，禁止媒體拍攝不鏽鋼水塔畫面，令人不解？（謝明俊攝）

苗栗縣頭份、竹南2鎮市將從4月6日起率先實施供5休2措施，竹南鎮公所連日來接獲許多鎮民反映，要求自來水處不要一次停供2天，尤其管線末端的居民，停供影響將達3天，更有鎮民大罵行政院長蘇貞昌及經濟部長王美花，只會跑來竹南作秀，早該實施節水措施都不作為，到現在才開始，不覺得太晚了嗎？

王美花是從24日下午宣布苗栗台中將從4月6日起實施供5休2措施，其中苗栗縣是以頭份竹南兩地為主，苗栗縣政府24日晚間也緊急發布限水細部計畫，包括分區供水、臨時供水站等分配圖，將由台水第3處竹南頭份營運所負責提供至少51個臨時供水站，供應2鎮市居民用水。

只是中央的限水措施及因應作為完全雜亂無章，苗栗縣政府先前已在3月15日召旱災災害緊急應變中心工作會議，召集各相關局處及18鄉鎮市公所開會研商，初步規畫在頭份竹南設置14個臨時供水站，至24日下午，經濟部臨時宣布苗栗台中供5休2後，苗栗縣府稍晚再發布臨時供水站增為51處，但詢問自來水處竹南頭份營運所確切臨時供水站數量及地點，營運所人員卻表示無可奉告。

竹南鎮公所也表示未接獲自來水處通知臨時供水站的確切地點，使得鎮公所想要盤點釐清臨時供水站有無不足的地區，都無法進行。而頭份市公所經盤點發現珊湖里並未畫設臨時供水站，市公所將在珊湖里太陽宮設置臨時供水站，自費雇用水車供水給里民使用，而水處規畫臨時供水站地點，完全都未和鎮市公所會商過。

據悉，自來水處設置的臨時供水站，預備以9部水車來載運提供至少51個臨時供水站，每天上、下午各補水1次，竹南頭份營運所並籌備不鏽鋼水塔，設置在臨時供水站來儲水供應，有部分水塔已搬進營運所，但營運所人員卻嚴禁媒體拍攝這些水塔，理由卻是怕水塔外觀不乾淨。而水處只預備9部水車來補充51處供水站，是否足夠？也讓公所擔憂。

苗栗頭份竹南地區限水消息傳出後，竹南鎮公所接獲許多鎮民反映，依照目前規畫一次要停供2天，位於管線末端的用戶在減壓供水的情況下，恐怕要等到第3天才能恢復供水，請鎮長轉達居民請求改成只停1天就好。

更有鎮民不滿表示，2周前蘇貞昌和王美花在大批水利署官員的陪同下，到竹南水資源中心視察一座只能提供1500噸次等水的臨時過濾設備，但早在去年苗栗3座水庫就已經出現儲水量不足的問題，但行政院及經濟部毫無作為，等到現在才緊急宣布限水，早該幹什麼去了？

(中時 )