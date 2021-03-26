美國晶片業龍頭英特爾（Intel）新任執行長季辛格（Pat Gelsinger）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，有太多晶片是在亞洲生產，這種狀況並不令人樂見。

英特爾將投資200億美元（約新台幣5700億元）在亞利桑那州興建2座新工廠，作為提高在美歐生產計畫的一環，被解讀是直接挑戰台灣的台積電與南韓三星。季辛格表示：「最重要科技有80%供給量來自亞洲，對全世界而言不是一種令人樂見的情況。」

他表示，智慧型手機、遠程醫療、遠程教育，所有自動化車輛，人類的每一層面都變得越來越數位化。而當事物變得數位化，就需要半導體。這是人類未來的核心，這個世界需要更加平衡的供給鏈，因此「我們介入了」。

季辛格也表示，英特爾計劃在歐洲興建工廠，但沒有透露具體在哪個國家。

BBC表示，雖然英特爾興建新工廠已經來不及挽救目前的晶片短缺問題，但可以避免西方再度爆發類似危機。

不過，英特爾近幾年多次無法達成生產目標，使得英特爾桌上處理器使用的電晶體技術，落後於對手超微公司（AMD）和蘋果（Apple），處於競爭劣勢。季辛格想要重振旗鼓，得先證明英特爾已經解決這方面的問題。

60歲的季辛格曾在英特爾工作30年，不過因為前任執行長的業績不振，上個月才重新被請回英特爾。（編輯：林憬屏）1100325

(中央社)