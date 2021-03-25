中國和歐盟因為新疆維吾爾族的人權議題相互制裁。「金融時報」報導，歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯表示，如果這場大戰持續升溫，恐危及才結束談判的中歐投資協定（CAI）。

中國和西方國家的關係近來急遽惡化，除了中國在外交上頻頻施展「戰狼」作風，包括中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在美中高層會晤時出言不遜，以及中國駐法國大使館批評當地學者「流氓」；中國與歐洲也因為新疆人權議題相互制裁。

歐盟、美國、英國和加拿大22日把新疆4名前任和現任官員列入黑名單。北京方面立即回擊，宣布禁止10 名歐洲人入境，其中包括5名歐洲議會成員，並制裁了兩個歐盟機構和兩個智庫。

歐洲議會23日臨時取消討論中歐投資協定的會議以示抗議，斯洛維尼亞政府則因此召見中國大使。

「金融時報」報導，杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，去年底才剛完成談判的中歐投資協定，未來命運與中歐之間的外交齟齬密不可分。

他表示：「中國的報復性制裁令人深感遺憾，也令人無法接受。中歐投資協定是否批准端看情勢的進展，和中歐整體關係密不可分。」

歐盟執委會去年完成中歐投資協定的談判，早就引發政壇動盪。人權團體批評歐盟把商業利益置於基本價值之上。而在中國制裁歐洲議會成員後，這份協定更加命運多舛，因為歐洲議會握有協議是否生效的決定權。

杜姆布羅夫斯基斯表示：「歐盟努力要和中國建立平衡的、有準則的經濟關係，而中歐投資協定是朝這個方向邁進的一大步。」

他說：「不過，我們的貿易與經濟議程的核心都是歐洲價值，也就是在追求經濟利益的同時，必須捍衛我們的價值觀，必要時透過制裁等手段。」

歐洲議會第2大黨團、中間偏左的社會民主黨團（Socialists & Democrats）已經清楚表明，中國解除對歐洲議會成員的制裁，是開始討論協定的「先決條件」。歐洲議會表示，在成員遭到一個國家攻擊的情況下，表決通過和這個國家之間的貿易協定，在政治上是不可能達成的事。

歐洲議會國際貿易委員會負責中國事務的議員溫克勒（Iuliu Winkler）接受「金融時報」訪問表示，中國決定報復性制裁導致衝突升溫，令人感到遺憾。

他表示：「我只希望能在外交上找到方法，讓衝突降溫。我們需要建立信任，因為現階段毫無信任可言。」

溫克勒也表示，在中歐投資協定進入真正的修正階段之前，雙方應該還有時間修補關係。由於協定需要翻譯成歐盟的24個官方語言，預料在今年稍晚時才會開始討論。

(中央社)